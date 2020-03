Božinović: RH spremna poslati drugi brod u Egejsko more i policajce na grčku granicu

Hrvatska je već uz postojeći policijski brod koji patrolira Egejskim morem izrazila spremnost poslati još jedan brod s osam članova posade, a vjerojatno ćemo odlučiti i o slanju naših graničnih policajaca koji u ovoj situaciji mogu biti od velike pomoći", rekao je Božinović.

Ministar Božinović je to najavio prije početka izvanrednog sastanka ministara unutarnjih poslova sazvanog zbog kriznog stanja na grčko-turskoj granici izvazvanog odlukom Ankare da otvori granice za migrante.

Europska komisija je prije početka ministarskog sastanka predstavila akcijski plan mjera koje bi Unija i njezine zemlje članice trebale zajedno poduzeti kako bi pružili pomoć Grčkoj.

U akcijskom planu Komisija poziva zemlje članice da osiguraju sredstva potrebna za pokretanje dviju operacija brze granične intervencije Europske granične i obalne straže (Frontex) na kopnenoj i morskoj granici između Turske i Grčke.

Ministar Božinović je rekao da će se na sastanku razgovarati i o suradnji sa zemljama zapadnog Balkana.

"To su zemlje koje mogu biti pogođene ako dođe do eskalacije krize. Ne smijemo ih zaboraviti, one su na tom putu i svaka pomoć njima je zapravo pomoć nama", rekao je Božinović.

Ministar Božinović je istaknuo da će glavna poruka ministarskog sastanka biti da se "ilegalne migracije neće tolerirati" i da je tursko-grčka granica ujedno i vanjska granica Europske unije.

