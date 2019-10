Božinović: Posao smo obavili u potpunosti i Europska komisija je to potvrdila

Nakon što je Europska komisija utvrdila da je Hrvatska ispunila sve uvjete za ulazak u schengenski prostor, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je to veliki uspjeh te je čestitao svima koji su pridonijeli tom strateški važnom postignuću Hrvatske.

"Veliki uspjeh za Hrvatsku. Ispunili smo tehničke uvjete za Schengen. Posao smo obavili u potpunosti i Europska komisija je to potvrdila. To smo najavili i to smo ostvarili. Čestitam i zahvaljujem svima koji su dali doprinos ovom velikom i strateški važnom postignuću RH i Vlade RH", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.