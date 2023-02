Bosilj: 'Nadam se da će izbori biti prije Uskrsa'

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj komentirao je odluku Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Varaždina.

- Odlično je što je Vlada Republike Hrvatske nakon 46 dana uspjela raspustiti Gradsko vijeće, iako se to moglo napraviti još u siječnju. Tako su tek s jučerašnjim danom počeli teći rokovi. Nadam se da će Vlada sljedeći tjedan raspisati izbore i za Varaždin, jer Općina Kalnik već je dobila termin 26. ožujka. Nadam se i da će izbori biti prije Uskrsa iako me svi uvjeravaju da određenim političkim subjektima u gradu Varaždinu odgovara odugovlačenje te da će biti tek nakon Uskrsa. Međutim, to nikako ne odgovara našim sugrađanima i nadam se da te informacije koje mi pristižu nisu točne. Imenovana je povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća. Grad Varaždin mora donijeti novu Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka, a jedina i glavna funkcija povjerenice je prihvaćanje te odluke - rekao je Bosilj.

