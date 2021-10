Bosanac izgradio rotirajuću kuću: 'Žena se nije mogla odlučiti oko pogleda. Sada neka vidi kako će'

Vujin Kusić iz Bosne i Hercegovine izgradio je rotirajuću kuću. Ovaj samouki čovjek s osam razreda škole, kako sam za sebe kaže, ideju je dobio još u mladim danima. Odluka da konačno i izgradi rotirajuću kuću pala je nakon što se njegova supruga stalno predomišljala oko rasporeda unutar obiteljske kuće u kojoj su ranije živjeli.

- Kada sam pravio obiteljsku kuću, žena je rekla: "Želim da spavaća soba bude pored ceste da me bude sunčeve zrake". Onda je dnevni boravak išao s druge strane pa joj je to dosadilo. "Osjećam se zatvorena kao u kavezu. Kada mi netko uđe u dvorište, ne vidim", govorila je. Onda sam pregradio zid. Napravio dnevni boravak s druge strane, pa kuhinju, svašta - pune ruke posla. Onda sam počeo ovo raditi. Kada su me pitali zašto, rekao sam da mi je dosadilo. Žena malo hoće s ove, malo s one strane. Sada se okreće pa neka vidi kako će”, rekao je Kusić za Novu BH.

Kuću je izgradio u Srpcu, mjestu nedaleko od hrvatske granice, prekoputa Dvora. Po kvaliteti izrade i izgledu ova kuće se ne razlikuje od obične kuće, a to što se vrti, osim pogleda, ima i neke druge prednosti, kroz šalu će njezin vlasnik.

- Budući da se i stepenice i ulaz okreću zajedno s kućom, kad vidite da idu neželjeni gosti, okrenete na drugu stranu - smije se Vojin Kusić.

Prisjetio se i jedne anegdote kada su tek završili izgradnju kuće.

- Kad smo završili kuću organizirali smo slavlje, pozvali smo 30-40 ljudi. Poslije fešte kuća je staja na drugoj strani. Ljudi su izlazili i kazali, a kuda ja sad trebam kući.