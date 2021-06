Borzan: Energetska pića djeci smo trebali zabraniti još 2018., možda ne bi došlo do tragedije

Eurozastupnica Biljana Borzan istaknula je u utorak kako je 2018. trebalo podržati SDP-ov prijedlog zakonske zabrane prodaje energetskih pića djeci jer se onda možda danas tragedija smrti 13-godišnjeg dječaka u Zagrebu ne bi dogodila.

Borzan je na konferenciji za medije kao inicijatorica prijedloga zakonske zabrane prodaje energetskih pića djeci rekla kako je riječ o izuzetno važnoj temi, ali se nisu slušale ideje i prijedlozi opozicije na vrijeme.

"Da je naš prijedlog zabrane prodaje energetskih pića djeci prije tri godine u Saboru usvojen, možda se danas tragedija ne bi dogodila. Muka mi je što sam danas ovdje i kao majka i kao liječnica", rekla je te obitelji preminulog dječaka izrazila sućut.

Dodala je kako je ovo prvi slučaj smrti djeteta koji se povezuje s konzumacijom energetskih pića te upozorila da ako se ništa ne učini, neće biti zadnji. "U svijetu je opisan popriličan broj ovakvih slučajeva. Veza između djece i energetskih napitaka problematična je na više razina", navela je Borzan.

Objasnila je da tako djeca uzimaju velike količine šećera što negativno djeluje na razinu pretilosti u Hrvatskoj. Drugi problem je konzumacija kofeina, taurina i drugih problematičnih i upitnih supstanci, a treći je to što se ukus djece mijenja konzumacijom tako ekstremno slatkih napitaka pa onda više ništa nije dovoljno slatko. Kao četvrti problem navodi to što je danas konzumacija energetskih pića s alkoholnim pićima kod tinejdžera sve popularnija.

Visok krvni tlak, srčani udar, aritmija, glavobolje, migrene, mučnina, povraćanje, grčevi, panika, tjeskoba, stres, dijabetes, ovisnost, alergije, nesanica, rizično ponašanje - to su samo neke od do sada opisanih posljedica prekomjerne konzumacije energetskih pića, navela je Borzan.

Od 2016. upozoravam na energetska pića, stanje je zabrinjavajuće

"Što je tjelesna masa manja, to je rizik veći i samim tim su djeca najviše ugrožena. Od 2016. upozoravam na to da djeca prekomjerno piju energetska pića, da im se reklamama ispire mozak i da je to opasno po njih", istaknula je.

Podsjetila je kako je SDP 2018. dao prijedlog da se zabrani prodaja energetskih pića djeci i mladima do 18. godina, koji je većinom glasova vladajuće većine odbijen, prvo s objašnjenjem da to ne dozvoljava EU, što, navodi Borzan, nije točno i takav zakon se primjenjuje u baltičkim zemljama, dok su nekim EU zemljama trgovački lanci sami zabranili prodaju maloljetnicima.

Također, Vlada je tada obećala da će kao korak ka rješavanju tog problema uvesti dodatne poreze, što je i učinjeno, ali Borzan smatra da bi zabrana bila daleko učinkovitija i pravednija jer bi bila usmjerena samo na djecu.

Navodeći podatke Europske agencije za sigurnost hrane, Borzan ističe da je stanje u Hrvatskoj zabrinjavajuće. Tako 86 posto hrvatskih 16-godišnjaka konzumira energetska pića, a 47 posto njih ta pića miješa s alkoholom.

Među djecom ispod 12 godina koji su redoviti konzumenti, njih 60 posto je kazalo da ih piju jer im se sviđa okus, a Borzan je istaknula kako je bizarno da 40 posto djece izjavljuje da ih konzumiraju jer im treba energije.

Treba djelovati i edukativno

Osim zabrane, smatra da je važno djelovati i edukativno kako ni roditelji ne bi djeci kupovali takva pića. Vezano za najavu Vlade o osnivanju povjerenstva za rješavanje tog problema, Borzan je poručila kako se radi o zakašnjeloj reakciji te upozorila kako nema dobra iskustva s povjerenstvima jer nakon njih nije dolazilo do pozitivnih pomaka.

Poručila je da neće prestati vršiti pritisak na Vladu te da će SDP, kada će na dnevnom redu u Saboru uskoro biti Zakon o trgovini, ponovno uputiti u proceduru prijedlog kakav su uputili i prije tri godine.

Član savjeta za zdravstvo SDP-a Branko Kolarić rekao je kako se ne radi zabrani konzumacije, već zabrani prodaje kako bi roditelji mogli imali nadzor nad konzumacijom.

"Ako na pićima piše da se ne preporučuju djeci i trudnicama, zašto ih onda prodavati djeci? Djeca ne mogu sama donijeti takve odluke", rekao je.

