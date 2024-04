Borba mlade majke iz Pule: 'Mogu samo ležati i gledati kako moj mališan raste'

Mileva Simetić Saliji (27), mlada majka iz Pule, prošla je u kolovozu 2023. transplantaciju jetre i bubrega, no njezina agonija nije završena ni nakon uspješne operacije u KBC-u Zagreb. Naime, ona boluje od hiperoksalurije tipa 1., bolesti zbog koje su joj se stvarali kamenci koji su onemogućili pravilan rad organa.

"Nisam dobro. Još od transplantacije jetre i bubrega. Transplantirani bubreg je na žalost već oštećen jer sam puna oksalata i šest puta tjedno još uvijek idem na dijalizu. Nakon uspješne transplantacije mislila sam da je gotova moja agonija. Da ću jedinog sina, čudom začetog i zdravo rođenog već odavno držati u naručju dok šetam", kazala je za 24sata te dodala:

"Još uvijek ne mogu stati na noge. Prsti su mi se još više skvrčili, zglobovi ukočeni. Krećem se s pomoću kolica kada idem u bolnicu, a do kupatila me nosi suprug. Mogu samo ležati i gledati kako moj mališan raste i jača, dok ja strpljivo čekam poboljšanje svog zdravstvenog stanja. Liječnici se mjesecima nadaju da će se moj organizam putem dijalize očistiti od godina nakupljenih oksalata".

Mlada majka šest puta tjedno ide na dijalizu po četiri do pet sati.

Ističe kako je zahvalna na svemu što liječnici i medicinske sestre rade. "Dane provodim u bolničkom krevetu, a kasnije i u kućnom. Znam da se ne smijem žaliti. Živa sam. Ali, zamislite da ne možete podići svoje jedino dijete. Ne možete potrčati za njim. Veseliti se svakom njegovom nesigurnom koraku i pružanju ručica. On je velik i snažan. Želi hodati i zanima ga sve", ustvrdila je.

