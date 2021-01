Liječnici dobili predah: 'Manja navala na bolnice jer se ljudi pridržavaju mjera'

Puna učinkovitost cjepiva 10 do 14 dana nakon druge doze

Od početka cijepljenja protiv koronavirusa SARS-CoV-2 u Hrvatskoj, do jučer je Hrvatskoj agenciji za lijekove (HALMED) pristiglo više od 20 prijava o nuspojavama primjene cjepiva. U najvećem broju slučajeva to je bol na mjestu uboda. – To i proizvođač cjepiva navodi kao najčešću nuspojavu. Cijepljeni su prijavili i mučninu, glavobolju ili blagu temperaturu, što su blage nuspojave – kazao je doc. Krunoslav Capak.

U svijetu bilo je slučajeva da su osobe nekoliko dana nakon cijepljenja oboljele od COVID-19. Prim. Branko Kolarić za N1 i jučer je ponovio: – Cjepivo uči naš organizam kako se obraniti od virusa, a ako se neposredno nakon prvog ili drugog cijepljenja još ne postigne taj učinak, može doći do zaraze, ali ne zbog cjepiva. Puna učinkovitost cjepiva od 94% ili 95% postiže se 10 do 14 dana nakon primljene druge doze. Ali već i 10 do 14 dana nakon prve doze javlja se visoka razina zaštite zbog koje će osoba, ako se zarazi, dobiti blaži oblik bolesti.