Bojan Glavašević podržao Jakova Prkića, kandidata za gradonačelnika Splita

Saborski zastupnik političke platforme Možemo! Bojan Glavašević danas je u Splitu podržao rad koalicije stranaka Možemo!, Pametno za Split i Dalmaciju te Nova ljevica.

- Danas imam zadovoljstvo dati podršku mojoj koaliciji i njihovim kandidatima, Jakovu Prkiću, Tamari Visković i Kristini Vidan i njihovoj platformi za Split. Mislim da njihov pristup rješavanju problema prometa može Splićankama i Splićanima na vrlo osjetan način popraviti život. Drugi su problem cijene stanovanja. Nedavno sam pitao premijera zna li kolike su prosječne stanarine u gradovima poput Zagreba, Splita, Dubrovnika. On to nije znao, ali iza mene su ljudi koji to itekako znaju i nadam se da će građani Splita to prepoznati – istakao je Bojan Glavašević.

Tamara Visković, kandidatkinja za dogradonačelnicu je iznijela prijedlog da se problem nedostatka stambenih kvadrata riješi izgradnjom povoljnih stanova za najam.

VIDEO: U Dubrovniku počelo cijepljenje turističkih djelatnika, punkt obišla ministrica turizma i sporta Brnjac