Bjelovarske priče iz Kine: Nekada pusti gradovi, danas žive normalno

Nakon tri godine života na Zhoushan arhipelagu u Kini, Bjelovarčanka Antonija Putić stekla je mnoštvo prijatelja koji ovih dana ispunjavaju njenu Facebook stranicu. Priča za pričom o životu u Kini za vrijeme svjetske pandemije privukla je mnoge koji su time dobili detaljan uvid u to kako izgleda izolacija u Kini.

Antonija je, inače, kazališni producent, proputovala je pedesetak zemalja te je nakon svog trogodišnjeg boravka u Kini radila na nizu projekata s Kinom - u Poljskoj na Silk Road Expression, projektu međunarodne suradnje kulturnih institucija Kine i Poljske, u Hrvatskoj u sektoru turizma koji se sve više otvara gostima iz Kine, vodila je radionice o Kini kroz projekte Konfucije instituta, a njena izložba fotografija pod nazivom "Kina nikad ne spava" (u suradnji s Tamarom Šegan Wharton) obišla je tridesetak galerijskih prostora. Redovito drži predavanja o Kini, povijesti, tradiciji i načinu života, a o prijateljima iz Kine ima samo riječi hvale.

- Kinezi su jako srdačni ljudi. Jednom kad se sprijateljite, naročito u poslovnom svijetu, uvijek se jave, čestitaju Božić, sve nacionalne praznike. Primjerice, Dan državnosti je kod njih veliki dan. Svi oni koji su mi se javili sa svojim pričala iz karantene su uistinu moji prijatelji, dio sam upoznala dok sam živjela za Zhoushan arhipelagu, a dio kroz projekte koje sam radila - objašnjava Antonija.

Jedna od onih koja je ispričala svoju karantena rutinu je 胡丹丹.

- Moja prijateljica 胡丹丹 je učiteljica, uz online nastavu i brigu za obitelj – slobodnog je vremena bilo malo. Ali ona ga je iskoristila za ples. U Kini je iznimno popularna društvena mreža Dǒuyīn. To je prva inačica mega popularnog TikToka koji je osvojio svijet. Mali plesni brojevi u trajanju do 60 sekundi divna su vježba, razbibriga i aktivnost za cijelu obitelj. Ako više nemate ideja što raditi - možda Vas TikTok obraduje. Provjerite zašto ga koriste milijuni ljudi diljem svijeta, plešite, uživajte i ova siva vremena će brže proći. 胡丹丹 kaže da je važno ostati pozitivan i vjerovati da će stvari biti uskoro bolje. Svi povremeno imaju krizne situacije, ali gledanje crnih vijesti i stalno slušanje o povećanju zaraženih nikome neće dati potreban mir da se iz svega ovoga izađe dobro. Zato je nužno raditi nešto što vas raduje i opušta.

Simon

Mahjong je najpopularnija igra u Kini koju igraju uglavnom stariji. Ovih dana igru su ponovo otkrili i mladi ljudi. A mnogi su otkrili i Baijiu - piće koje se u Kini ispija već više od 5.000 godina, poslužuje toplo ili barem na sobnoj temperaturi iz malene keramičke posude. Svaka obitelj ima barem nekoliko boca, kao što se kod nas ima nekoliko vrsta rakije ili višnjevca. Čuvaju se za neke posebne prilike poput vjenčanja, dolaska bebe, proslava. Proteklih tjedana Simon i njegov tata otvorili su boce koje se godinama čuvaju.

- Sad ili nikad - rekao je Simonov tata i otvorio boce za koje više nisu ni znali od kad ih imaju.

U Kini se uz ispijanje alkohola uvijek glasno izgovara Gambei, a piće koje imate u čaši ispija se do kraja. Simon kaže da se on i tata nikad nisu toliko družili kao proteklih tjedana.Simon je odrastao uz djeda i baku na Zhoushanu jer su njegovi radili u Pekingu. Tata i danas radi tamo, ali ga je zabrana kretanja zatekla kod kuće gdje je došao provesti blagdane. Svima nama koji smo doma on i mama poručuju dvije stvari - ostanite doma i pazite koliko jedete!

Carson

- Prijatelja Carsona upoznala sam u Krapinskim Toplicama na 1st Silk Road Tourism Workshop prije dvije godine. Tema ovog zanimljivog skupa je bio turizam. Carson radi u turističkoj agenciji u provinciji Zhejiang. Agencija svake godine u Europu dovodi veliki broj turista iz Kine, a i on sam obožava povijest i kulturu Europe.

Kaže da su iza Kine teški dani. Dane u izolaciji proveo je u svom rodnom gradu Jiaxing. Jiaxing je star više od 2000 godina, u povijesti je bio strateški važan grad u kojem su se borila različita kraljevstva. Stari centar grada i danas privlači veliki broj turista, pogotovo gostiju iz Šangaja koji je udaljen samo sat vremena vožnje vlakom. Grad koji ima više od 4 milijuna stanovnika bio je za vrijeme izolacije potpuno pust. Svi stanovnici Jiaxinga dane su provodili kod kuće, turista nije bilo, obustavljene su mnoge linije. Zaraženih je u gradu bilo iznimno malo, a rezultat je to nevjerojatne discipliniranosti svih stanovnika grada koji su ozbiljno shvatili uputu - ostani doma. Grad danas normalno živi. Svi pokušavaju nastaviti tamo gdje su stali. Ali nije u svakoj profesiji to lako.

Carsonova turistička agencija trenutno nema niti jedno planirano putovanje za Europu, a upravo su putovanja u Europu bila osnova posla. Veliki je to problem za turističku agenciju, za sve zaposlene, za planiranje budućnosti. Za sad je pomoć osigurala Vlada. Nitko u agenciji nije dobio otkaz, svi su dobili plaće i okreću se putovanjima unutar Kine. Ali nitko nije siguran što donosi budućnost, kako će se zaposleni u turizmu snaći u svemu ovome.

Svima koji se bave turizmom poručuje da budu strpljivi i da za sad ostanu doma. To je najbolje što se u ovom trenutku može napraviti za svoju zemlju.

Lily

Trudnoća u doba pandemije – priča je to moje prijateljice Lily koja je upravo u vrijeme ostanka kod kuće saznala sretnu novost. Lily se udala prošle godine, a za svibanj ove planirala je svadbu. Romantična, proljetna svadba u svibnju. Za sad je taj plan u čekanju jer još uvijek nije preporučeno okupljanje u većem broju.

I ona i suprug pridržavali su se mjera koje je Kina uvela kako bi smanjila zarazu i u skladu s tim – bili doma cijelo vrijeme.

- U početku nas je bilo strah jer je od svuda dolazilo puno raznih informacija, a onda je došao naputak – ostani doma. Iskoristili smo to vrijeme za čišćenje doma, igranje igrica, kuhanje, vježbanje. Suprug predaje znanost, njemu su ubrzo počela online predavanja, a ja sam se nekako neobično osjećala – piše mi Lily o trenutku kad je saznala da je trudna.

Lily je teta čuvalica u vrtiću, vrtić je bio zatvoren, to je za nju značilo napokon pravi odmor. Ali nešto nije bilo kao inače. Govori da su se u prvi tren bojali virusa, ali taj poseban osjećaj koji sve mame imaju kad ostanu trudne nije bio niti blizu simptomima koje ima osoba zaražena virusom. A onda – divna novost – trudna je!

- Strah je kod trudnica i inače prisutan, ali ovo je bilo uistinu izvanredno stanje, govori Lily i dodaje da svakako kontaktirate svog doktora za savjet. Lily je trudna 10 tjedana – a za sve buduće mame ima iste savjete kojih se i ona pridržavala – nije izlazila, nije puno gledala vijesti da ju ne uznemire, počela je tražiti ime za bebu, puno je spavala i odmarala.