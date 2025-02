Bizarni ultimatum: Tvrtka naredila zaposlenicima - ili se vjenčajte ili ćete dobiti otkaz!

Kineska tvrtka u industrijskom središtu Shandongu na istoku zemlje povukla je ultimatum svojim zaposlenicima koji nisu u braku da se vjenčaju do kraja rujna ili će u suprotnom dobiti otkaz, nakon što su je lokalne vlasti upozorila da krši zakone o radu. Taj potez, koji je privukao pozornost lokalnih korisnika interneta i vlasti, dolazi u trenutku kada Kina traži načine kako potaknuti mlade parove na vjenčanje i rađanje djece da bi se povećao broj stanovnika u zemlji koji je u padu. U obavijesti koju je Shandong Shuntian Chemical Groupa poslao na adrese 1200 svojih zaposlenika navodi se da će se svi radnici koji su samci, u dobi od 28 do 58 godina, uključujući i one razvedene, morati "vjenčati i zasnovati obitelj... prije 30. rujna 2025.". Ako to ne učine, tvrtka će "raskinuti ugovor o radu", bilo je navedeno u obavijesti koja je kružila društvenim medijima, a objavilo ju je i nekoliko državnih novina, uključujući Global Times i Beijing News.

Shandong Shuntian nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom. U obavijesti je navedeno da tvrtka "promiče duh i kulturne vrijednosti marljivosti, ljubaznosti, odanosti, ljubavi i poštovanja prema roditeljima i starijima i pravednosti", izvijestio je Global Times. Međutim, obavijest je prekršila relevantne odredbe kineskog zakona o radu i zakona o ugovorima o radu, piše Times ne navodeći pojedinosti. Državni mediji su objavili da je obavijest povučena. Tvrtka je rekla da je namjera bila potaknuti starije neoženjene zaposlenike da se usredotoče na "važne životne odluke i motivirati ih da se vjenčaju i skrase".

Broj brakova u Kini prošle je godine pao za petinu, što je najveći zabilježeni pad. Kina ima drugu najveću populaciju na svijetu s 1,4 milijarde, koja brzo stari. Stopa nataliteta padala je desetljećima zbog kineske politike jednog djeteta od 1980. do 2015. i brze urbanizacije. Očekuje se da će u idućem desetljeću otprilike 300 milijuna Kineza - što je ekvivalent gotovo cijelom stanovništvu SAD-a - otići u mirovinu. Mjere koje su prošle godine poduzele vlasti kako bi se uhvatile u koštac s problemom uključivale su pozivanje kineskih koledža i sveučilišta da pruže "obrazovanje o ljubavi" kako bi naglasili pozitivna stajališta o braku, ljubavi, plodnosti i obitelji.