Bizarni incident prestravio vozača: 'Moj električni automobil je počeo voziti sam od sebe'

Prestravljeni vozač otkrio je za britanske medije kako ga je vlastiti električni automobil - oteo. Ovaj slučaj o 'katastrofalnom kvaru' na električnom automobilu MG ZS EV vrijednim više od 30.000 eura umalo je uzrokovao veliku tragediju, a spriječio ju je tek dolazak policije.

Kako je ispričao Brian Morrison (53), cijela scena dogodila se oko 22 sati kada se vraćao kući s posla. Njegov električni automobil u jednom trenutku počeo je sam voziti, a Morrison nije mogao niti zakočiti, zbog čega je morao pozvati policiju da postave svoj kombi kako bi se on automobilom mogao zabiti u njih i zaustaviti ga, prenosi Daily Mail.

Inače, nesreće električnih automobila nisu rijetke. Tako je krajem rujna zabilježen požar na kući u Merseysideu nakon što je parkirani električni automobil navodno eksplodirao.

- Shvatio sam da nešto nije u redu kada nisam mogao usporiti na raskrižju. Nakon toga sam čuo glasan zvuk koji je zvučao kao kočenje, a znao sam da ne može biti problem u njima jer je automobil bio nov - ispričao je Morrison.

- Uspio sam proći raskrižje s 50 km/h, no očekivao sam da će se automobil zaustaviti nakon toga jer nisam dodavao gas, no nije, a uz to nisam ni mogao iskočiti jer imam problema s kretanjem - dodao je. Prvo je nazvao suprugu u panici, ali je potom nazvao i policiju.

S njima je još na nekoliko načina pokušao zaustaviti automobil, no kada ni to nije uspjelo, odlučili su da će se on jednostavno zabiti u policijsko vozilo.

- Uspio sam usporiti do 25 km/h i onda sam se zabio u stražnji dio policijskog automobila. I dalje ne znam što se dogodilo, mehaničar je kasnije rekao da nikada nije vidio tako nešto - ispričao je Morrison.

