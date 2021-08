'Kad gradonačelnica liježe i kad se budi, samo sam joj ja u glavi. Nisam nikome ništa dijelio'

Je li bivši gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović (Narodna stranka – Reformisti) dijelio novac po stranačkom ključu svojim koalicijskim partnerima, gradskim pročelnicima i poznanicima? Istražuje to USKOK, a sam Dumbović, koji je tu informaciju dobio od novinara, tvrdi da je sve rađeno prema zakonu.

Povjerenstvo je dalo prijedloge

Sporno je 150.000 kuna subvencija za obiteljska poljoprivredna gospodarstva oštećena u potresu. Među onima koji su dobili novac je i nekoliko Dumboviću bliskih osoba, dok su neki koji smatraju da imaju pravo na pomoć ostali bez nje.

– Naravno da nisam nikome ništa dijelio. Subvencije su se dodjeljivale onako kako su se korisnici javljali na javni poziv. Iznenadilo me što je sve to došlo i do USKOK-a jer sve što smo radili kao Grad, radili smo prema odlukama Gradskog vijeća i raspoređivali novac prema kriterijima. Na javni poziv mogli su se javiti svi koji su smatrali da su zadovoljili uvjete i o svemu postoji dokumentacija. Sve je javno bilo objavljeno. Kao gradonačelnik u toj katastrofi nisam imao drugog izbora nego pomoći svim ljudima. Nisam htio diskriminirati. Potres je jednako pogodio sve, bez obzira na to gdje rade i u kojim su strankama. Nisam ni u jednom trenutku odlučivao prema stranačkom, političkom ili prijateljskom ključu – rekao nam je danas Dumbović.

Dodaje da je povjerenstvo donijelo prijedlog odluka, koje je on kao gradonačelnik potpisao.

– Uspjeli smo koliko-toliko rasporediti sredstva. Žao mi je što neki nisu dobili novac, što ga nije bilo više i što sve skupa u Petrinji ide sporo, a energija se troši na prošlost i kopa se po stvarima koje ne bi trebale biti prioritet, pogotovo ne našoj gradonačelnici, koja se izgubila u vremenu i prostoru. Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada – kazao je Dumbović.

“Ne bojim se istrage”

Petrinja je, napominje, mali grad velikog srca, ali nema projekata.

– Ništa se ne događa i pitanje svih pitanja je kako će ljudi dočekati zimu. Imamo jako puno pitanja na koja politika ne može dati odgovor, već se bavi sporednim temama. Volio bih da se više bave poslom, a ne mnome. Zadnja tri mjeseca, kad gradonačelnica liježe u krevet i kad se ujutro budi, samo sam joj ja u glavi. Govorila je da će biti novca, jer je njena HDZ-ova vlada na vlasti u državi. Gdje je taj novac, gdje su te financijske injekcije? Gdje je njezin tim? Neka se slika s njima i kaže tko što u Gradskoj upravi radi, osim što kopaju – obrušio se Dumbović na aktualnu gradonačelniku Magdalenu Komes (HDZ), koja ga je pobijedila na izborima. Rekao je da se ne boji istrage i da su njegovi strahovi nestali 1992. kad se borio za domovinu.

