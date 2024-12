Bivši sirijski predsjednik javio se prvi puta nakon bijega iz zemlje

Bashar al-Assad, bivši sirijski predsjednik, izdao je svoje prvo javno priopćenje nakon pada njegove vlasti. U objavi na društvenim mrežama, Assad je rekao da je planirao nastaviti borbu protiv pobunjeničkih snaga prije nego što ga je Rusija evakuirala iz Sirije.

Izjava je objavljena na Telegram kanalu sirijske predsjedničke administracije. Assad je u izjavi naveo da je napustio Damask 8. prosinca - "dan nakon pada grada" - i dodao: "Nikada u tim događajima nisam razmatrao odstupanje ili traženje azila. Jedini mogući smjer bio je nastavak borbe protiv terorističkog napada."

Assad je napustio sirijsku prijestolnicu nakon brzog ofenzivnog napada pobunjeničkih snaga koji je doveo do iznenadnog kraja njegove 24-godišnje vladavine. Tvrdio je da je ostao u Damasku "obavljajući svoje dužnosti" sve dok pobunjenici nisu ušli u grad, nakon čega je, u koordinaciji s ruskim snagama, premješten u rusku vojnu bazu u Latakiji, na obali Sirije.

Assad je naglasio da je imao namjeru nastaviti borbu, no kako je njegova vojska potpuno kolabirala pred napredovanjem pobunjeničkih snaga, baza Hmeimim, gdje se nalazio, bila je napadnuta dronovima. "S obzirom na to da nije bilo održivih načina za napuštanje baze, Moskva je zatražila da komanda baze organizira hitnu evakuaciju u Rusiju u nedjelju, 8. prosinca", rekao je.

Njegovo stvarno mjesto boravišta, kao ni lokacija njegove supruge Asme i njihove troje djece, u početku su bili nepoznati, dok Rusija nije službeno potvrdila da je Assad napustio Siriju nakon pregovora s pobunjeničkim skupinama. Assad je također istaknuo da "nikada nije tražio osobne koristi" iz svoje pozicije, nego da se smatra "čuvarom nacionalnog projekta, podržanog vjerom sirijskog naroda". U izjavi je najavio da će uskoro objaviti "detaljan izvještaj o događanjima koja su se odigrala", kada to bude moguće.

Rusija je Bashara al-Assada svrgnutog munjevitom ofenzivom pobunjenika s mjesta predsjednika Sirije prevezla na 'najsigurniji način', rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova te zemlje Sergej Rjabkov za NBC News u intervjuu prošli tjedan. Kremlj je prošlog ponedjeljka priopćio da je predsjednik Vladimir Putin donio odluku da Assadu odobri azil u Rusiji. Njegov pad veliki je udarac za Iran i Rusiju, koji su intervenirali u 13-godišnji građanski rat u Siriji kako bi pokušali učvrstiti njegovu vladavinu unatoč zahtjevima Zapada da ode s vlasti. "On je osiguran i to pokazuje da Rusija postupa kako je potrebno u izvanrednoj situaciji", rekao je Rjabkov za NBC. Dodao je da neće elaborirati "što se dogodilo i kako je to riješeno". Upitan hoće li Rusija predati Assada radi suđenja, Rjabkov je rekao da Rusija nije stranka konvencije kojom je osnovan Međunarodni kazneni sud.

