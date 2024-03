Bivši pripadnik MUP-a: 'Nestanak Danke nije prvi takav slučaj u Boru, tamo se događaju monstruozni zločini'

"Ovo nije prvi put da u Boru nestaje dijete, u tom se kraju često dešavaju monstruozni zločini. Na temelju dugogodišnjeg iskustva, koje sam stekao radeći u MUP-u, na rješavanju slučajeva krvnih i seksualnih delikata, osobno imam tri moguće verzije vezane za slučaj nestanka dvogodišnje Danke Ilić - prva verzija je povezana s pedofilijom, druga s ritualnim obredima vlaške magije, a treća uključuje mogućnost da su roditelji djevojčice sudjelovali u njenom nestanku", kaže Vladimir Savić, bivši pripadnik MUP-a Srbije, koji je 2019., sa svojim kolegama, riješio slučaj otmice te je, pronašavši ga nakon višednevne potrage, spasio život djetetu koje se našlo u kandžama pedofila, tzv. Malčanskog berberina. Zbog tog je podviga Savić prije četiri godine dobio i priznanje te je proglašen osobom 2019. godine.

Na temelju svih do sada objavljenih informacija u medijima, za Večernji list prokomentirao je slučaj nestanka dvogodišnje djevojčice Danke, kojoj se u utorak, oko 13 sati, u naselju Banjsko Polje izgubio svaki trag. Taj potresni događaj zgrozio je čitavu regiju te je na noge podigao srpsku policiju, gorsku službu spašavanja, vojsku i pse tragače, a u zrak su se digli i brojni dronovi. Nažalost, svi dosadašnji pokušaji da se dijete nađe nisu urodili plodom.

"Policija radi na temelju indicija koje uključuju različite moguće verzije događaja, a što je više tih verzija, to je lakše 'povezati konce' i pronaći tragove. Kako sam rekao, u konkretnom slučaju male Danke Ilić, osobno imam tri moguće verzije. Prvu verziju, da je ovaj tragičan događaj povezan s pedofilijom, na svojevrstan način potvrđuje jučerašnja akcija policije u kojoj su, dan nakon objave da je djevojčica nestala, pohapšeni brojni pedofili u nekoliko gradova u Srbiji, a među njima i nekolicina iz Bora i 20 kilometara udaljenog Zaječara. U akciji 'Armagedon', koja je trajnog karaktera te je usmjerena na suzbijanje pedofilije na teritoriji Republike Srbije, jučer je uhićena grupa pedofila koji su zlostavljali djecu od tri do 14 godina“, kaže nam Savić.

Druga verzija koju, kao bivši pripadnik MUP-a, specijaliziran za krvne i seksualne delikte, ne bi isključio vezana je, kako kaže, za ritualne obrede vlaške magije. U prilog tome, podsjeća i na tragičan slučaj koji se nedavno dogodio u Novom Sadu, kada su mladi roditelji, pripadnici sekte, ubili dvoje svoje djece, a potom su počinili samoubojstvo, bacivši se s nebodera.

"Kao što sam rekao, ovo nije prvi put da u Boru nestaju djeca, prije godinu dana također smo imali nestanak malodobne osobe, tada se radilo o otmici. Nadalje, prije nekih pola godine u Majdanpeku, koji je nedaleko od Bora, dogodio se monstruozan zločin. Nakon prvobitno objavljene vijesti da joj je suprug poginuo u prometnoj nesreći, čitava je Srbija žalila jednu mladu, samohranu majku, sve dok istina nije izašla na vidjeli. Naime, utvrđeno je da je upravo ta udovica, za koju se čak prikupljala i pomoć, sa svojim ljubavnikom, inače najboljim prijateljem njena supruga, te još jednom maloljetnom osobom, sudjelovala u ubojstvu. Njena su supruga nasmrt pretukli, a potom su ga u automobilu gurnuli s litice kako bi se činilo da je poginuo nesretnim slučajem.

Želim reći da Bor, Zaječar i Majdanpek imaju jedan zajednički nazivnik, a to je vlaška magija, koja se, uz Woodu magiju, smatra jednom od najjačih na svijetu. U tom kraju i danas 'operiraju' razne vidovnjakinje i gatare, rade se rituali u koje ljudi vjeruju i u 21. stoljeću, pa se tako i 2008 godine, u istočnoj Srbiji, u selu Jabukovac, dogodio zločin. Povratnik iz inozemstva, uvjeren da mu cijelo selo radi crnu magiju, pobio je 14 ili 15 ljudi", poručuje Savić, naglašavajući kako je riječ o vrlo specifičnoj sredini, što, kako tvrdi, također treba uzeti u obzir.

Treća verzija koju Savić navodi uključuje mogućnost da su roditelji malene Danke, na neki način, sudjelovali u ovom događaju. Smatra da majka, ne odgovorivši na tzv. "zlatna pitanja kriminalistike", nije istražiteljima otkrila cijelu istinu o događaju kome je svjedočila, zbog čega, prema informacijama koje su objavljene u medijima, sumnja da majka djevojčice nešto krije.

"Prema prvoj, objavljeno izjavi majke, djevojčica je navodno nestala u sekundi kada se majka okrenula, što mi je, kao profesionalcu, stvorilo veliku dozu sumnje. Naime, mjesto na kom je dijete nestalo nije višemilijunski grad, ne radi se o New Yorku, nego o periferiji grada Bora. Teško je, stoga, povjerovati da je netko u sekundi oteo dijete, a da majka, koja je bila tu prisutna, ništa nije ni vidjela ni čula. Otmica se radi na brz, efikasan, a nerijetko i brutalan način, a tako nešto ne može, usred bijela dana, proći neopaženo. Iza otmice ostaju tragovi, no iza otmice je gotovo uvijek i jedan jasan motiv, a to je novac, što ovdje nije slučaj, jer je riječ o radničkoj obitelji. U medijima je također objavljeno da je majka, prilikom saslušanja, jako mirna, što je u najmanju ruku čudno nakon navodnog nestanka djeteta, no budući da je trudna, ne može ju se podvrgnuti poligrafskom ispitivanju. Ono što nedostaje su svakako odgovori majke na devet ključnih pitanja, tzv. 'zlatnih pitanja kriminalistike', a upravo po toj šabloni rade sve policije širom svijeta, no majka djevojčice na ta pitanja do danas nije odgovorila te vjerujem da upravo ona krije ključnu informaciju o tome što se doista dogodilo s njenim djetetom", zaključuje Savić, kojem su lov na silovatelje i pedofile, ali i jedan slučaj otmice djeteta, obilježili karijeru.

Naime, u prosincu 2019. godine Srbiju je također uzdrmala vijest da je ispred škole u Nišu oteto dijete, nakon čega je nastala velika panika. "Kako sam ranije sudjelovao u akciji uhićenja Igora Miloševića, beogradskog silovatelja koji je u samo jednom danu silovao 14 osoba, razvoj događaja u slučaju otmice djeteta prije pet godina nisam mogao pasivno pratiti. Nakon bezuspješne, višednevne potrage policije za djetetom, upalio sam svoj live na Facebooku te sam pozvao građane i moje kolege, bivše pripadnike policije, da krenemo u potjeru za manijakom. Bio je petak navečer i javno sam obećao da ću nestalo dijete pronaći u roku od 48 sati. Srećom, mjesto gdje se nalazilo, locirali smo i prije isteka tog roka, za 38 sati. Otmičar djeteta bio je silovatelj, pedofil Ninoslav Jovanović, kojeg su mediji prozvali 'Malčanski berberin'", prisjeća se Savić, koji je u sklopu svoje profesionalne karijere pohapsio brojne 'krupne silovatelje', zbog čega su ga tamošnji mediji prozvali 'lovcem na silovatelje'.

Danas je policija na teren dovela tešku mehanizaciju, otac i majka malene Danke ponovno su u policijskoj postaji te slijedi detaljno pretraživanje terena. To je, kaže Savić, očiti znak da postoji sumnja da se s djetetom dogodilo nešto drugo.