Bivši policijski inspektor mora u zatvor! Za novac i seks odavao tajne informacije svodnicima

Kao što se ponašao 11 godina, Mislav Merkaš se ponio i jučer. Pa se, nije pojavio na zagrebačkom Županijskom sudu kako bi čuo nepravomoćnu presudu kojom je nakon 160 održanih rasprava i 35 odgođenih rasprava, od kojih su Merkaš ili njegova supruga bili razlog odgode za njih 32, okončano suđenje koje je njemu i njegovim suoptuženicima počelo 2018. A kako se nije pojavio, bivši zagrebački policajac koji je nekada u PU Zagrebačkoj vodio odjel za borbu protiv prostitucije nije čuo da ga je vijeće pod presjedanjem sutkinje Koraljke Bumči zbog udruživanja radi počinjenja djela, te primanja mita jer ga je USKOK teretio da je svodnicima za novac i seksualne usluge odavao tajne o policijskim racijama, nepravomoćno osudilo na jedinstvenu kaznu od četiri godine i devet mjeseci zatvora.

Osim toga ostao je i bez oko 22 tisuće eura nepripadne imovinske koristi, a mora platiti i oko 3 tisuće eura za troškove vještačenja te još oko 800 eura ostalih troškova. On je nepravomoćno osuđen za sve za što ga je USKOK u optužnici teretio, dok je njegova supruga Nataša Gudek Merkaš nepravomoćno oslobođena optužbi da mu je pomagala u primanju mita, i to zbog nedostatka dokaza. I ona je radila u policiji u inkriminirano vrijeme, od 2009. do 2012. godine.

Što se tiče Merkaševih suoptuženika, oni su za jedan dio optužbi također nepravomoćno osuđeni, dok je za drugi dio zbog zastare donesena odbijajuća presuda. U djelu u kojem su nepravomoćno osuđeni, Tomislav Brnjas osuđen je na jedinstvenu kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora i ostao je bez 5792 eura, njegova supruga Ramajana Brnjas osuđena je na godinu dana zatvora te je također ostala bez 5792 eura, dok je Damir Crnek osuđen na dvije godine zatvora.

Kada je optužnica 2013. protiv njega bila podignuta, s njim je ukupno bilo optuženo 12 osoba. No polovina njih je prije početka suđenja priznala krivnju te se nagodila s USKOK-om.