Bivši direktor državne agencije sebi isplatio 400.000 kuna stimulacija i bonusa

Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa pokrenulo je postupak protiv Ante Lažete, sad već bivšeg direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), jer je dok je bio čelnik te agencije primio stimulativne i mandatne nagrade za ostvarene rezultate poslovanja u ukupnom iznosu od gotovo 400.000 kuna, a primio je i po 2500 kuna regresa i božićnica te 5400 kuna prigodnog dara za djecu.

Nije prijavio dodatne prihode

Kako se navodi u odluci Povjerenstva koja je objavljena u petak 7. veljače, Lažeta je bio direktor HACZ-a od 1. rujna 2015. do 31. ožujka 2018., a neanonimna prijava protiv njega stigla je 23. siječnja 2018. U njoj se navodi da je Lažeta za vrijeme obnašanja dužnosti u Agenciji ostvarivao dodatne novčane primitke, odnosno velike godišnje bonuse povrh plaće, a koje nije prijavio u izvješću o imovinskom stanju. Povjerenstvo se pak na osnovi te prijave fokusiralo na druge odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa (ZSSI), kojima je zabranjeno da dužnosnici primaju dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. Lažeta je inače kao direktor HACZ-a imao neto mjesečnu plaću između 19.000 i 20.000 kuna.

Povjerenstvo je, kako se navodi u odluci, utvrdilo da su sve te dodatne naknade Lažeti isplaćene na temelju internih općih akata HACZ-a, odluka Vijeća te agencije te ugovora o radu. No u Povjerenstvu isto tako upozoravaju da svi ti akti imaju nižu pravnu snagu u odnosu na ZSSI, čije odredbe zabranjuju dužnosnicima tijela u kojima obnašaju dužnost isplatu dodatnih primitaka za obnašanje te dužnosti povrh plaće. Navedeni primici po osnovi bonusa, odnosno stimulativnih i mandatnih nagrada, regresa za godišnji odmor, božićnica i prigodnog dara za dijete nedvojbeno su bili takvi primici. A te primitke Lažeta, osim toga, nije bio naveo u svojoj imovinskoj kartici. No s obzirom na to da, prema zakonu, Lažeta nije uopće smio primiti te bonuse, regrese, božićnice i darove za djecu, Povjerenstvo je pokrenulo postupak protiv njega zbog tih zakonom zabranjenih primitaka, a ne zbog njihova nenavođenja u imovinskoj kartici.

Ante Lažeta nam je pak kazao da je njegov ugovor za radno mjesto direktora HACZ-a potpuno bio u skladu sa svim primjenjivim propisima, kao i s tada aktualnim zahtjevom resornog ministarstva. Naime, on navodi da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u vremenu prije potpisivanja njegova ugovora zahtijevalo da se ugovori direktora Agencije usklade s odlukom Vlade RH o plaćama za direktore tvrtki u vlasništvu države. A ta odluka Vlade, dodaje Lažeta, uključuje i bonuse koji su veći od onih koji su navedeni u ugovoru sklopljenom između Vijeća i njega. Bonusi su mu, kaže Lažeta, isplaćeni na temelju uspostavljenih konkretnih kriterija Vijeća nakon što je ocijenjena uspješnost njegova rada.

Vlada ne imenuje direktora

– Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa odlučilo je primijeniti odredbe ZSSI-ja na mene iako nije primjenjiv. Zakon se izričito primjenjuje samo na osobe koje imenuje Vlada RH. U slučaju direktora Agencije, u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, Vlada daje suglasnost Vijeću Agencije na imenovanje direktora, ali ga ne imenuje – kaže Lažeta. On smatra da je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa unatoč navedenim odredbama ZSSI-ja samo donijelo Zaključak kojim je protumačilo odredbe Zakona suprotno od navedenih odredbi i sebi u korist.

– Time je samo sebe dovelo u sukob interesa i postupilo protuzakonito jer nije ovlašteno za donošenje tumačenja propisa u Republici Hrvatskoj – poručuje Lažeta.

Lažeta je od Povjerenstva dobio rok od 15 dana da se očituje na Odluku o pokretanju postupka protiv njega. On je sad zaposlen u Europskoj agenciji za zrakoplovnu sigurnost.

