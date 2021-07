Bit će to veliko iznenađenje ako se u petak uspije konstituirati Skupština Splitsko-dalmatinske županije. Nitko nema većinu, politički dogovor još nije postignut, ako se situacija ne promijeni u četvrtak uvečer. Za županicu će biti predložena Daša Dragnić iz koalicije ZA (NLM, Pametno i HSLS).

Kako je rekao Ante Pranić, koji je najavio njezinu kandidaturu, očekuju podršku političkih opcija s kojima su i na prvoj sjednici imali zajedničkog kandidata (MOST i Centar). - Očekujemo podršku i svih drugih opcija koje participiraju u ovoj skupštini i kojima je stalo do konstruktivnog djelovanja, bez nepotrebnog odlaganja i štetnog gubljenja vremena - istaknuo je Pranić.

- Došlo je vrijeme da u naš politički prostor uđe istinski dijalog, transparentnost i konstruktivnost, argumentacija općeg dobra i jednakih uvjeta za sve. Istinski živim ove vrijednosti, stoga sam spremna preuzeti ulogu prve među jednakima, i biti medijator i katalizator ovih procesa - poručila je Dragnić. Ante Sanader, predsjednik županijskog HDZ-a nije nam se javio, ali po neslužbenim informacijama HDZ neće imati kandidata.

- Bit će to još jedna stativa. Oni će predložiti Dašu Dragnić, mi ćemo reći: "Ne, hvala" – neslužbeno govore HDZ-ovci koji su u koaliciji s HSP-om osvojili najviše mandata (18), ali 4 Kerumova im nisu dovoljni za većinu od 24. Većinu nema ni oporba. Most ima 7 predstavnika, SDP 6, koalicija ZA 5, Centar 4. Koja opcija će doći na vlast ovisi o Domovinskom pokretu i njihova 3 zastupnika.

Oni su pozivali Most da zajedno s njima i HDZ-om sastave vlast bez Keruma, pozivajući se na zajedničku ideologiju, što je Most kategorički odbio. DP na prošloj sjednici nije podržao Ivicu Kukavicu (Most) za župana, iako je riječ o poznatom branitelju, pravdajući se kako ne žele u koaliciju s Rankom Ostojićem, jer ga je SDP podržao. Upućeni u političke pregovore tvrde kako su već odlučili podržati HDZ i HGS, ali čekaju krajnji rok, u kolovozu kada će sjednica Županijske skupštine biti sazvana treći put, ako se u petak ne konstituira.