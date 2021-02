Bioplinara Orehovec ne smije zbrinjavati zagrebački otpad!

Tvrtka Bioplinska elektrana Orehovec dobila je zabranu zbrinjavanja zagrebačkog otpada, ali ne i otpada iz dozvole za gospodarenje otpadom, izvijestili su iz SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Zabranu je izdala inspektorica iz Koprivnice.

“Ima li zagrebačka Čistoća informacije kamo sad ‘lifraju’ zagrebački otpad? No, to sad nije naš problem, to je problem Grada Zagreba i Čistoće. Borba koju smo vodili do danas ipak je urodila plodom i Državni inspektorat zabranio je odlaganje zagrebačkog otpada u orehovečkom i gregurovečkom bioplinskom postrojenju”, stoji u priopćenju predsjednika županijske organizacije Mladen Kešera i predsjednika SDP-a Općine Sv. Petar Orehovec Dražen Čuklić.

Podsjećaju da je Bioplinska elektrana Orehovec potpisala ugovor sa zagrebačkom Čistoćom o preuzimanju i obradi neopasnog otpada u vrijednosti 85.500.000 kuna.

“Prvi put sad otkrivamo da su prijetili i nama i našim obiteljima, o čemu smo obavijestili i policiju. Svjedoci smo da i dalje voze otpadni mulj iz laguna bioplinara po našim poljima, ponajviše oko Križevaca i Sv. Petra Orehovca. I tome ćemo stati na kraj”, tvrde iz SDP-a te osuđuju šutnju načelnika općine Sv. Petar Orehovec i potpredsjednika županijskog HDZ-a Franje Poljaka.

Pozivali su, napominju, župana Darka Korena, koji je izdao tvrtkama dozvole za gospodarenje otpadom, da preispita njihovu valjanost i štetnost, no nije reagirao, a oglušio se i na peticiju s tisuću potpisa mještana te općine kojom su tražili da Županija za Bioplinaru organica Kalnik1 u Gregurevcu i Bioplinsku elektranu Orehovec pokrene reviziju i ukidanje za njih spornih dijelova kojima se, tvrde, onečišćuje tlo, voda i zrak.