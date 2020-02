Biloševa obrana tvrdi da su policajci lagali sucu kako bi im dao nalog za tajno praćenje

Uhićeni su u listopadu 2012., suđenje im je formalno počelo u siječnju 2017. i od tada pa sve do danas, iz ovih ili onih razloga, nije se pomaklo od početka. No danas se skupina bivših policajca i poduzetnika, predvođenih Vladom Rajićem, koje USKOK tereti za odavanje informacija iz najtajnijih istraga, očitovala o krivnji. I to po izmijenjenoj optužnici jer je iz nje ispao Vjekoslav Drnić, koji je u međuvremenu preminuo.

Rajić i ostali kazali su da se ne osjećaju krivima, a obrana, koja je u dosadašnjem dijelu postupka tražila izuzeće suca, sudskog vijeća, tužitelja ili izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, sličan zahtjev imala je i u ponedjeljak. Ovaj put izdvajanje dokaza tražila je obrana Željka Biloša, osječkog poduzetnika, kojem se osim u ovom, sudi i u postupku u kojem mu je jedna od suoptuženica Nada Čavlović Smiljanec, bivša šefica Porezne uprave.

Naime, Fran Olujić, branitelj Željka Biloša, ustvrdio je da je obrana doznala neke nove činjenice, koje, po obrani, bacaju novo svjetlo na dokaze koji su prikupljani protiv Biloša. Kazao je da su od ŽDO-a Osijek dobili podatke iz kojih proizlazi da to tužiteljstvo od 2005. do 2013. protiv Biloša nije vodilo nikakav kazneni postupak. A to je bitno, tvrdi Olujić, jer su, kako je kazao, trojica osječkih policajca 2012. svjesno u službene dokumente PNUSKOK-a unosili neistinite informacije koje su potom koristili kako bi sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu prikazali da postoji ovnov sumnje da je Biloš počinio kazneno djelo. Na temelju takvih policijskih tvrdnji, kazao je Olujić, od suca istrage zatraženo je da se Biloša stavi pod tajne mjere, a sudac istrage je takav nalog 26. ožujka 2012. i izdao. Stoga Olujić smatra da se svi dokazi koji su protiv Biloša na takav način prikupljeni, nastali kao rezultat policijske zlouporabe, te traži da se iz spisa izdvoje kao nezakonit dokaz. Nakon što se USKOK o zahtjevu obrane očituje, sudsko vijeće pod presjedanjem Tomislava Juriše, o zahtjevu obrane odlučit će u srijedu.

Inače, obrane su u nekoliko navrata već tražile izdvajanje snimki tajno snimljenih razgovora kao nezakonitih dokaza te im je to odbijeno. Uz Biloša je u ovom postupku optuženo još 12 osoba. Prema optužnici Vlado Rajić i poduzetnik Igor Mlinar terete se da su od skupine policajca za novac ili usluge kupovali informacije iz najtajnijih uskočkih istraga koje su zatim prosljeđivali zainteresiranim osobama među kojima su osim Biloša još bili Damir Ivić, Rudolf Krpina, Stipe Barišić te Josip Petrović.