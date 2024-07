Bijela kuća zabrinuta zbog Dodika, prijeti mu novim sankcijama zbog plana o 'mirnom razdruživanju'

Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan potvrdio je u ponedjeljak kako je Bijela kuća zabrinuta nastavljenim secesionističkim prijetnjama lidera bosanskih Srba Milorada Dodika te je najavio kako će vlada SAD na takve prijetnje reagirati. U objavama na društvenoj mreži X Sullivan se oglasio nakon što je Dodik prošlog tjedna potvrdio kako su vlasti Republike Srpske izradile prijedlog sporazuma o "mirnom razdruživanju" BiH kojega kane poslati Federaciji BiH na očitovanje.

Sadržaj tog dokumenta još nije objavljen, a Dodik je rekao kako on predviđa prijelazno razdoblje od tri do pet godina u kojemu bi dva entiteta, prema njegovim planovima, dogovorom odlučila o prestanku postojanja BiH kao države. Na to je Sullivan odgovorio porukom kako su SAD zabrinute Dodikovim pojačanim prijetnjama teritorijalnom integritetu BiH. "Nastavit ćemo odgovarati na secesionistička djelovanja i aktivnosti i napade na Daytonski sporazum, što uključuje uvođenje novih sankcija", napisao je ključni savjetnik predsjednika Joea Bidena.

Sullivan je istaknuo i kako SAD daje snažnu potporu visokom predstavniku za BiH Christianu Schmidtu da koristi svoje široke ovlasti kad god je napadnut Daytonski sporazum, kao i da Washington ostaje uz građane BiH i podupire napore da se njihova zemlja pridruži euroatlantskim integracijama. Milorad Dodik pod američkim je sankcijama od 2017. i to zbog korupcije te secesionističke politike koju promovira dovodeći u pitanje opstanak BiH kao države.

The U.S. is concerned by the increased threats to Bosnia & Herzegovina’s territorial integrity from Republika Srpska President Dodik. We will continue to respond to secessionist actions & attacks on the Dayton Peace Agreement, including through the use of additional sanctions.