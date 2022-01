Bijela kuća: Sankcije bi nanijele vrlo značajne troškove ruskom gospodarstvu

Sankcije koje bi se uvele Rusiji zbog moguće agresije na Ukrajinu ne bi posebno izložile američko gospodarstvo, iako je Bidenova administracije usredotočena na potencijalne posljedice utjecaj sankcija na tržište nafte, izjavio je u četvrtak visoki dužnosnik Bijele kuće.

"Mjere koje su već spremne i one o kojima razgovaramo sa saveznicima nanijele bi vrlo značajne dugoročne troškove ruskom gospodarstvu i to na način da bi se izbjegao negativan utjecaj na globalno i na američko gospodarstvo", rekao je Brian Deese, direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća.

"Naša ekonomija nije posebno izložena. No, očito je da su energetska tržišta zabrinuta za cijene nafte, to je pitanje na koje smo posebno usredotočeni i razmišljamo koje mjere poduzeti da se to izbjegne", dodao je.

SAD i njegovi zapadni saveznici najozbiljnije su zaprijetili Rusiji novim sankcijama, dosad najtežim ako napadne susjednu Ukrajinu.

Rusija je zabrinula Kijev i Zapad gomilanjem vojnika i opreme blizu Ukrajine i strahuje se da priprema napad. Moskva to poriče i tvrdi da ima pravo raspoređivati snage na svom teritoriju kako god želi.

