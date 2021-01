Bidena će čuvati 15 tisuća vojnika, FBI upozorava na oružano nasilje

Američki predsjednik Donald Trump zbog upada njegovih pristalica u Kongres suočava se s novim postupkom impeachmenta koji su protiv njega pokrenuli demokrati. Oni bi u Zastupničkom domu Kongresa mogli izglasati opoziv već danas, a u ponedjeljak su službeno pokrenuli taj postupak. Nakon toga, očekuje se da će Senat odlučivati hoće li osuditi predsjednika, i time potvrditi ili onemogućiti njegov impeachment, no dok se za glasanje u Zastupničkom domu očekuje palac dolje Trumpu, u Senatu će demokrati trebati 17 republikanskih glasova za potvrdu, i malo tko očekuje da će do toga doći.

Usto, američka se javnost pribojava i nove etape nasilja od strane predsjednikovih pristalica te će vlasti zbog toga angažirati rekordan broj snaga sigurnosti na inauguraciji Joea Bidena 20. siječnja. U međuvremenu je, prema izvješćima američkih medija, Trump u razgovorima sa suradnicima za prošlotjedno nasilje u Capitolu prihvatio da je i sam djelomično kriv, ali je potom u javnosti to opovrgnuo.

Glasanje o opozivu

Zastupnički dom Kongresa jučer je, nakon zaključenja ovog izdanja, glasao o neobvezojućoj rezoluciji u kojoj se od potpredsjednika Mikea Pencea traži da pokrene postupak iz 25. amandmana ustava i smijeni Trumpa te da sam preuzme vlast ovih nekoliko dana prije Bidenove inauguracije. Očekivalo se da će ona biti izglasana te da će je potpredsjednik ignorirati. Pence i Trump u lošim su odnosima, ali su se u ponedjeljak sastali prvi puta nakon nereda u Capitolu u kojima je stradalo petero ljudi, a prilikom čega je Trump okrenuo leđa svom zamjeniku. Očekuje se da će Pence ostati nepokolebljiv u svom odbijanju da pokrene 25. amandman protiv Trumpa.

Zbog toga su demokrati pokrenuli postupak opoziva o kojem bi Zastupnički dom trebao glasati već danas. Predsjednika Trumpa optužuju za poticanje na pobunu protiv američke vlade. Velik je broj demokrata, koji kontroliraju donji dom Kongresa, za opoziv predsjednika, a bit će im dovoljna obična većina koju će vjerojatno i imati.

– Predsjednikova prijetnja Americi jest hitna, a takva će biti i naša akcija – rekla je predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi.

To bi značilo da će Trump biti prvi predsjednik u povijesti koji je dva puta opozvan u Zastupničkom domu; prvi se puta to dogodilo krajem 2019. zbog traženja od ukrajinske vlade da istražuje njegovog političkog suparnika Bidena. Ne očekuje se da će Senat glasati o osudi Trumpa, u drugom dijelu postupka opoziva, prije nego što Biden već bude predsjednik, što znači da će senatori gotovo sigurno odlučivati o sudbini tada već bivšeg predsjednika. Mogli bi mu, iako su za to male šanse, onemogućiti ponovnu kandidaturu.

Snage sigurnosti posebno su se pripremile za prijetnje koje bi se mogle javiti tijekom sutrašnjeg glasanja u Zastupničkom domu ili pak za Bidenove inauguracije 20. siječnja. Čak 15 tisuća pripadnika Nacionalne garde stiže u glavni grad SAD-a, a u ovom je trenutku već 6200 vojnika raspoređeno na ulicama. Turisti neće moći posjetiti zgradu Capitola do 24. siječnja. FBI je javnost upozorio na moguće oružano nasilje u svih 50 glavnih gradova saveznih država. Trump je najavio da će biti prvi predsjednik u 152 godine koji će odbiti doći na inauguraciju svog nasljednika.

Zanimljivo, u ponedjeljak je Trump razgovarao sa šefom republikanske stranke u donjem domu Kongresa Kevinom McCarthyjom, a portali Fox News i Axios, inače dobro obaviješteni, izvijestili su sa sasvim drugačijim naglascima o sadržaju razgovora. Prema Fox Newsu, Trump je McCarthyju priznao dio svoje krivnje za upad njegovih pristalica u Kongresa, a republikanski se dužnosnik s njime složio. To je Trumpovo preuzimanje odgovornosti u suprotnosti s javnim porukama koje šalje, i u kojima sebe ne označava kao krivca, već establišment koji mu je ukrao izbore.

Jučer su novinari pitali predsjednika osjeća li se odgovornim, na što je on odgovorio niječno i dodao da “ljudi smatraju da je ono što je rekao bilo potpuno primjereno”. Kritičari predsjednika optužuju da je na dan upada u Kongres potaknuo svoje pristalice zapaljivim govorom.

Portal Axios pak je izvijestio da je Trump u razgovoru s McCarthyjom optužio ekstremističku i nasilnu krajnje lijevu skupinu Antifu da se infiltrirala među njegove pristalice i započela nasilje u Kongresu. U američkom javnom prostoru slične priče vrlo su česte: tijekom prošlogodišnjih antirasističkih prosvjeda neki mediji, kritični prema predsjedniku, optužili su pripadnike krajnje desnice da su se ubacili među prosvjednike te da potiču nasilje na marginama demonstracija.

U financijskoj izolaciji

U međuvremenu se Trump okrenuo prema mogućnostima koje su mu ostale u posljednjim danima mandata. U ponedjeljak je ponovno Kubu označio kao državu koja sponzorira terorizam što bi moglo otežati izabranom predsjedniku Bidenu otopljavanje odnosa između dviju država koje je najavio. Kuba, smatra odlazeća američka vlada, podržava režim Nicolasa Madura u Venezueli te joj zbog toga uvodi nove sankcije. O ovom potezu američki dužnosnici su razgovarali nekoliko godina, a Trump je zasigurno motiviran i svojom željom da poništi nasljeđe svog prethodnika Baracka Obame koji je poboljšanje odnosa s Kubom označio kao jedan od svojih vanjskopolitičkih uspjeha. Uz komunističku državu, SAD kao sponzore terorista označava samo još Sjevernu Koreju, Iran i Siriju. Američke su vlasti proglasile i jemenski pokret Hutija, saveznike Irana, kao terorističku grupu.

Nakon 20. siječnja Trump će biti običan građanin, ali će mu život nakon mandata biti obilježen njime. Deutsche Bank posljednja je u nizu od velikih kompanija koje su se distancirale od Trumpa. Ta je banka bila najvažniji kreditor Trumpa, a on joj duguje 340 milijuna dolara. Nakon njegovih bankrota u 1990-ima, bila je to jedina banka koja mu je željela posuditi novac. No, nakon prošlotjednog nasilja, menadžment banke odlučio je prekinuti poslovanje s Trumpom.