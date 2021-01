‘Marin Pucar nedostajat će svima, bio je poseban čovjek’

U krugu njegove obitelji i najbližih prijatelja danas je na zagrebačkom Mirogoju sahranjen Marin Pucar, predsjednik uprave Podravke i Hrvatske udruge poslodavaca. Mladi menadžer preminuo je u pedesetoj godini. Ispraćaj je vodio pater Ivan Tolj, a od Pucara su se oprostili predsjednik HGK Luka Burilović, glavni direktor HUP-a Damir Zorić i predsjednik Nadzornog odbora Podravke Želimir Vukina.

– Marinova karijera i rezultati najbolje govore o njemu kao menadžeru i poslovnom čovjeku. Ja to samo mogu i potvrditi temeljem poslovne i profesionalne suradnje koju smo imali – kazao je ministar financija Zdravko Marić i nastavio:

– S obzirom na to da sam ga poznavao i privatno, mogu reći da se radilo o sjajnom čovjeku koji je svoju pozitivnu energiju nesebično širio oko sebe. Tim više je ovo nemjerljiv gubitak za sve nas, a posebno za njegovu obitelj, kojoj i ovim putem izražavam svoju najdublju sućut. Počivao u miru, dragi Marine!

Zalagao se za zajedništvo

– Tužan je Marinov odlazak za sve nas gospodarstvenike jer je bio izvrstan čovjek. Koliko god je napravio puno u Podravci, toliko smo očekivali da će napraviti i u HUP-u, gdje sam ga podržao da postane predsjednik. Podravku je digao do razina europske vrijednosti i nadam se da će to biti iskorišteno da se nastavi tim putem i da Podravka bude naša vodeća prehrambena industrija, i to ne samo naša, nego i europska. Nadam se da ćemo uskoro postati i dio financijske unije. Podravka je europska vrijednost – rekao je poduzetnik Branko Roglić.

Poduzetnik Ivan Ergović spomenuo je da je s Marinom Pucarom surađivao više od deset godina.

– Dugo smo surađivali, mlad, pametan, sposoban čovjek koji je vodio puno poduzeća. Uključiv, htio je surađivati sa svima, i u HUP-u se zalagao za zajedništvo. Žao mi je strašno, njegova je smrt velik gubitak za njegovu obitelj, ali i našu poslovnu zajednicu te HUP – istaknuo je Ergović.

– Teško mi je o Marinu govoriti u prošlosti jer ne mogu povjerovati da nas je napustio... Prije dvadeset i jednu godinu Marin i ja smo se upoznali kao pripravnici u Gavriloviću, postali smo nerazdvojni životni prijatelji koji su svih tih godina dijelili dobro i zlo, radost i tugu, uspone i padove – prisjetio se Dinko Klepo, donedavni član uprave Kraša. Njihovo prijateljstvo učvršćeno je kasnije i kumstvom – Dinko Klepo bio je vjenčani kum Marinu Pucaru.

– Pamtit ću ga po tome što je ostao uvijek isti, njegovu prirodu i odnos prema ljudima nisu mijenjale ni uloge ni pozicije ni ambicije. Uvijek je bio pokretač i igrao sa srcem, bez obzira na to je li se radilo o projektu u Podravci ili druženju s prijateljima. Svi mi koji smo ga poznavali poslovno i privatno najbolje znamo koliki nam je užitak bio s njim raditi, igrati i živjeti. Nedostajat će nam svima jer smo zauvijek izgubili posebnog čovjeka, a najviše svojoj obitelji koja mu je uvijek bila iznad svega – kazao je Klepo.

S tugom je o Marinu Pucaru govorio i Hrvoje Filipović, predsjednik uprave tvrtke Granolio.

– Pamtit ću ga po dobroti, stručnosti i vječnom optimizmu. Bili smo jako dobri, bio je veliki čovjek – rekao je Filipović.

Oproštaj radnika Podravke

– Duboko me potresla vijest o preranom odlasku dragog kolege i prijatelja Marina. Pamtit ćemo ga kao istaknutog stručnjaka i gospodarstvenika, ali nadasve i kao dobroga čovjeka. Nosio je u sebi posebnu vedrinu i ljudsku emociju, što ga je razlikovalo i činilo uspješnim poslovnim liderom. Svojim je znanjem i profesionalnom zauzetošću ostavio zapažen trag u hrvatskom gospodarstvu i našoj poslovnoj zajednici – kazao je Ante Vlahović.

Marin Pucar je u Podravci bio od 2001. godine, a na mjesto predsjednika uprave došao je 2017. Zaposlenici te tvrtke oprostili su se od njega u petak, kada mu je tijelo prevezeno iz bolnice u Koprivnici u Zagreb. Vozilo s lijesom nakratko je zastalo ispred upravne zgrade Podravke, a brojni djelatnici u tišini su položili ruže uz lijes. Preminuo je, podsjetimo, protekle srijede, nakon teške bolesti.