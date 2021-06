Biden Putina nazvao bistrim i žilavim te poručio: Jasno ćemo odrediti gdje su crvene linije

Američki predsjednik Joe Biden održao je konferenciju za medije na NATO summitu koji se održava u Bruxellesu.

Nakon što je govorio o američkoj borbi s koronavirusom te približavanju brojki od 600.000 preminulih u toj državi, novinari su ga pitali o nadolazećem susretu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Nije htio govoriti o detaljima sastanka niti o kojim će temama razgovarati, ali je rekao da će mu jasno dati do znanja koje su crvene linije.

- Jasno ću dati do znanja predsjedniku Putinu da postoje područja u kojima možemo surađivati ako to želi, a ako odluči nesurađivati i ponašati se kao prije u odnosu na cyber sigurnost i neke druge aktivnosti, na to ćemo odgovoriti. Odgovorit ćemo u naturi - rekao je Biden.

- Moramo odučiti gdje je to u našem zajedničkom interesu da surađujemo i vidjeti možemo li to učiniti. A područja u kojima se ne slažemo, jasno moramo reći koje su crvene linije - dodao je Biden.

Istaknuo je kako je s Putinom u prošlosti razgovarao i opisao ga je kao 'bistrog' i 'žilavog'.

Upitan je i o slučaju opozicijskog lidera Alekseja Navaljnoga koji se nalazi u zatvoru.

- Navaljnijeva smrt bila bi još jedan pokazatelj da Rusija nema puno namjere ili uopće nema namjeru poštivati ​​temeljna temeljna ljudska prava. To bi bila tragedija. Po mom mišljenju, to ne bi učinilo ništa drugo nego naštetilo Putinovom odnosu sa ostatkom svijeta - kazao je Biden.

Rekao je i kako demokratske države svijeta moraju dokazati da se autokracije ne mogu brinuti za svoj narod. Rekao je da članice NATO-a moraju iskorijeniti korupciju, zaštititi se od mržnje i "lažnog populizma" i ulagati u jačanje institucija "koje podupiru i čuvaju naše njegovane demokratske vrijednosti".

Biden je obećao i da će obraniti ukrajinski "teritorijalni integritet".

