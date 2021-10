Beroš o online nastavi: To je dobar time-out u ovoj borbi, ali on neće biti dovoljan

U proteklih 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 4.571 novih slučajeva zaraze koronavirusom što je drugi najveći broj zaraženih od kako je krenula epidemija. Potvrdio je to danas u Vukovaru, gdje je bio na obilježavanju 164 godine od ustroja prve bolnice u Vukovaru, ministar zdravstva Vili Beroš podsjećajući kako je 10. prosinca prošle godine zabilježeno 4.620 slučajeva zaraze što je i danas rekordni broj.

- Delta soj koronavirusa i dalje se brzo širi te i ovom prilikom ukazujem na potrebu pridržavanja mjera kao i cijepljenje. To su jedini efikasni načini borbe s epidemijom, rekao je Beroš.

Dodao je i kako je do sada docijepljeno preko 10.000 građana te ukazao na to da je jučer prvom i drugom dozom, odnosno docjepljivanjem, cijepljeno 9.640 građana te da ga to raduje. Govoreći o epidemiji napomenuo je i kako je trenutno u 4. valu nešto manji broj hospitaliziranih, ali i da nas to ne smije zavarati. Osvrnuo se i na činjenicu da će učenici idućeg tjedna u četvrtak i petak imati online nastavu.

-To je dobar time-out u ovoj borbi, ali on neće biti dovoljan. Svi se moramo.pridržavati mjera, istakao je Beroš.

Najavio je kako će danas biti održan i sastanak ekspertne skupine koja će razgovarati o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Na upit novinara Beroš se osvrnuo i na reformu zdravstva o kojoj se već sada puno govori iako ona nije još objelodanjena niti predstavljena.

- Ne treba izvlačiti samo pojedine dijelove reformi i o njima govoriti. Kada ona bude predstavljena moći ćemo reći više jer će tada svi njeni dijelovi biti poznati i vidljivi. Svi moraju znati kako nam je prije svega cilj bolja i kvalitetnija zdravstvena zaštita svakog našeg građanina, istaknuo je Beroš.

