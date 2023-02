Benčić: Obnova punom parom ili ostavka vlasti

Nakon što je prvi zakon mijenjan dvaput, Sabor je danas izglasao novi, drugi Zakon o obnovi nakon potresa. Podržalo ga je 99 saborskih zastupnika. Osim vladajuće većine, za njega su bili i zastupnici SDP-a i Možemo!, dok je 16 zastupnika bilo suzdržano, a njih 15 izjasnilo se “protiv”.

Provedivo uz političku volju

Prije samog glasanja oporba je opet iznijela niz primjedbi na dosadašnji tijek obnove, izražavajući i sumnju da će se novim zakonom ona ubrzati.

– Nitko u ovoj zemlji ne može reći da je zadovoljan dosadašnjim tijekom obnove jer obnove u Zagrebu i na Baniji gotovo i nema. Iako smo dobili produljenje roka za potrošnju sredstava iz europskog Fonda solidarnosti, činjenica je da se ni to produljenje očito neće iskoristiti. A sve se to događa zato što obnova nije bila politički prioritet Andreja Plenkovića. Ovaj novi zakon omogućuje da se obnova provede, ali jedino ako za to postoji politička volja, no u tom smislu nevoljkost vlasti i dalje se vidi. I zato ako vidimo da obnova ne kreće punom parom nakon izglasavanja ovog zakona, svi vi koji ste na vlasti morate dati ostavku – poručila je vladajućima zastupnica Sandra Benčić (Možemo!). Predrag Štromar (HNS) složio se da prvi zakon o obnovi nije bio dobar pa sad sve nade polaže u novi zakon.

– Ovaj novi zakon izuzetno je potreban, i to radi ljudi koji su nastradali i koje žalimo te želimo da nakon obnove imaju iste ili još i bolje uvjete života nego što je to bilo prije potresa. Nadamo se da će se sad sve procedure u vezi s obnovom pokrenuti brže. Onih 1,3 milijarde eura iz europskog Fonda solidarnosti hitno treba potrošiti do 30. lipnja i zato pozivam sve čelnike lokalnih zajednica da to omoguće – reče Štromar.

’Ne obnavljajte samo Zakon!’

Na njegove se riječi referirala Anka Mrak Taritaš (GLAS). Navela je da smo po pitanju obnove imali četiri ministra i četiri zakona, da se vladajući prema ljudima u Zagrebu i na Baniji ponašaju kao prema krumpirima te da se novi Zakon o obnovi slobodno može nazvati zakonom samoobnove i zakonom samoobmane. Koliko je dosadašnja trogodišnja obnova podbacila, ilustrirala je i podatkom da je zgrada zagrebačkog HNK svojedobno sagrađena za 13 mjeseci.

– Prestanite obnavljati zakon i počnite konačno ljudima obnavljati domove – bila je jasna poruka koju je vladajućima uputila Marija Selak Raspudić (Most), a Nikola Grmoja (Most) pozvao je oporbu da ne glasa za novi zakon.

– Dosta je toga da se ljude vuče za nos. Vrijeme je da prestanemo glasati za nove zakone jer je jasno da ova parlamentarna većina nije sposobna obnoviti potresom pogođena područja – ustvrdio je Grmoja. Miro Bulj (Most) podsjetio je da su mnogi već tri zime bez svojih kuća pa je vladajuće upitao nije li ih zbog toga stid.

