Batinić: Iako smo u koaliciji, ovo nije jedina Vlada kojoj imam prigovor

Vlada je jučer kapitulirala, a sad se bori da dobije amnestiju, komentirao je danas SDP-ov Arsen Bauk odluku premijera da prihvati sve zahtjeve inicijative "67 je previše", dok je HNS-ov Milorad Batinić ustvrdio kako je premijer postupio dobro i razumno, ali i upozorio da se svi trebaju zapitati kolike će mirovine jednog dana imati.

S obzirom na najave sindikata da inzistiraju na referendumu jer ne vjeruju najavama premijera o odustajanju od vladine mirovinske reforme, Arsen Bauk je rekao kako se slaže da nije dovoljno samo ono što premijer najavljuje, te naglašava da će biti dovoljno tek kada u Sabor pošalje tražene izmjene zakona, za što mu je Odbor za Ustav jučer dao razuman rok od 60 dana.

- Vjerujem da će to i napraviti jer nema smisla riskirati još jednu političku štetu i kapitulaciju. Dakle, Vlada je jučer kapitulirala, a sad se bori da dobije amnestiju. Sindikati su jedan dio svog cilja ostvarili, a o tome hoće li biti referenduma ili ne, može odlučiti Ustavni sud. Prema dosadašnjoj praksi, ako Sabor prihvati Vladine izmjene zakona, Ustavni sud će zaključiti da referendum nije potreban i odredit će rok u kojem se ovo što je bio zahtjev referenduma ne bi moglo mijenjati. Nakon što Ustavni sud tu priču zaključi, sindikati će morati naći neki drugi način za svoje akcije, ja ne tvrdim da je itko od njih pravu, samo pretpostavljam što će se dogoditi – objašnjava Bauk te naglašava kako će mirovina uvijek biti, samo je pitanje koliko i iz kojih izvora.

HNS-ov Milorad Batinić pak kaže kako je pravo sindikata kao inicijatora referenduma da inzistiraju na njegovoj provedbi.

- No spustio bih tenzije, jučer smo imali Odbor za Ustav gdje je donesen zaključak da se pričeka s raspisivanjem referenduma 60 dana dok Vlada ne pošalje nove izmjene zakona, vjerojatno po hitnoj proceduri, i ne vidim razloga zašto vlada nepovjerenje prema Vladi. Mislim da je ovo vrlo dobar i korektan potez Vlade, razuman, i mi u HNS-u smo ljetos kad se vidjelo da je prikupljeno dovoljno potpisa odmah uputili na razgovor, dogovor da se izbjegne referendum. Procjena je vrijednosti referenduma negdje oko 50 milijuna kuna, mislim da je bolje da se taj novac daje u obrazovanje ili u predškolski odgoj – tvrdi Batinić.

S obzirom na pojedine pozive oporbenih zastupnika na odgovornost bivšeg ministra mirovinskog sustava Marka Pavića zbog te mirovinske reforme od koje se sad odustaje, kao i zbog antireferendumske kampanje koju je financirao državnim novcem, Batinić je upitan čija je odgovornost za odustajanje od te reforme.

- Jedan pokojni političar rekao je da su najbolje odluke koje je donio bile poništavanje prethodnih odluka koje je donio. Ovdje ne bih tražio nekakvu političku odgovornost i još uvijek se nije, da tako kažem, u jednoj raspravi raščistilo opravdanost onoga što je bilo u zakonima za produljenje dobi za umirovljenje na 67 godina, to je dokazano matematički, svjesni smo da je mirovinski sustav neodrživ kao takav, ali naglašavam, ovo je jedna mudra odluka, korektna odluka predsjednika Vlade. Hrvatski sabor je donio taj zakon, Vlada je bila predlagatelj, mislim da nije smisao tražiti krivca, poslušao se glas građana, vjerojatno su i naknadno rađene nekakve analize, iako nemam tih informacija, i došlo se do jednog kvalitetnog rješenja – objašnjava Batinić.

Ne misli da je novac uložen u antikampanju referendumskoj inicijativi bačen, jer drži kako je njegova temeljna funkcija bila informiranje građana, čega bi, naglašava, trebalo biti i više.

- Iako smo u koaliciji, ovo nije jedina Vlada kojoj imam prigovor, tako je bilo i s prethodnim vladama, mislim da se premalo ulaže u komunikaciju sa samim građanima, ovo je bila jedna vrsta komunikacije. Možda ne bi ni došlo do ove referendumske inicijative da se više razgovaralo, toga treba biti više, prvenstveno sa samim građanima i interesnim skupinama, i treba uložiti i više novca u informiranje građana da im se približe rasprave iz Vlade i Sabora. Možemo tjerati mak na konac, ali matematika je pokazala da je 67 godina kao dob za umirovljenje nužna, a ne previše, ne znam koliko bi puta to trebalo ponavljati. Osobno smatram da su pitanja za referendum bila tendenciozna, da se pitalo "želite li raditi do 65. godine, ali nakon 2050. godine neće biti novca za mirovine", ja vas pitam, tko bi zaokružio tada to pitanje na referendumu – zanima Batinića.

Reforma je, nastavlja, donijela puno dobroga, ojačan je drugi stup što je, naglašava, bilo nužno.

- Moramo biti svjesni koliko ulažemo i plaćamo u mirovinu da će nam se to jednog dana vratiti, to bi trebao biti naš novac, trebao bi biti jedna razina solidarnosti, ali pitam vas kad odete u mirovinu – kolika će ona biti, koliko vaš poslodavac uplaćuje u mirovinski fond, svatko od nas se treba to pitati – zaključuje Batinić.

