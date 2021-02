Bašić i Stipić ispitani u Uskoku, obrana ponudila veliku jamčevinu

Milenko Bašić, jedan od osumnjičenika u aferi Vjetroelektrane, jutros u 10 sati dovezen je u USKOK na ispitivanje. Isto tako, u Uskok je dovezen i Dragan Stipić.

Bašićeva odvjetnica Jadranka Sloković kazala je da je on detaljno iznio svoju obranu u kojoj je objasnio navode iz rješenja o provođenju istrage. Kazala je i da je obrana ponudila visoku jamčevinu s obzirom na to da je Bašiću istražni zatvor bio određen u svibnju lani, a on je do prošlog tjedna, kada se zajedno sa Stipićem dobrovoljno javio u Remetinec, bio nedostupan hrvatskom pravosuđu.

Obranu je iznio i Stipić.