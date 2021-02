Sami došli u Remetinec: Kako su osumnjičenici u aferi Vjetroelektrane, unatoč tjeralici, prešli granicu?

Evo nas. Došli smo iz BiH i sada bismo ušli u zatvor – mora da je tako nekako tekao razgovor između Milenka Bašića, Dragana Stipića i zabezeknutih pravosudnih policajaca koji stoje na kapiji Remetinca. Jer uobičajeno je da ljudi žele van iz zatvora, a ne unutra. A Bašić i Stipić, dvojac koji je zajedno s Josipom Rimac od svibnja prošle godine osumnjičen u aferi Vjetroelektrane, učinio je baš to. Dragovoljno je 10. veljače ušao u Remetinec.

Njima dvojici od svibnja određen je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela. Kako su bili nedostupni, jer cijelo su vrijeme bili u BiH, a Bašić uz hrvatsko ima i državljanstvo BiH, za njima je bila raspisana tjeralica. I tu dolazimo do najzanimljivijeg djela priče. Kako je dvojac za kojim je raspisana tjeralica unatoč tjeralici prešao granicu? Jer, ako ste na tjeralici i na granici vas traže dokumente, što se navodno u vremenima COVID krize vrlo striktno radi, onda bi se u sustavu granične policije trebala pojaviti obavijest da ste traženi. Uslijedilo bi uhićenje. Kako se to Bašiću i Stipiću nije dogodilo, postoje samo dva objašnjenja. Ili su svoju predaju i dolazak u Remetinec unaprijed dogovorili s mjerodavnima pa su, sukladno tom dogovoru, propušteni bez uhićenja ili od njih nitko dokumente nije ni tražio, čime MUP-ove priče da hrvatska policija striktno kontrolira hrvatsku granicu padaju u vodu.

Bez dogovora s USKOK-om

Što je istina, danas se iz službenih izvora nije moglo provjeriti. Iz Ministarstva pravosuđa i uprave na upit nisu odgovorili. Iz MUP-a su neslužbeno poručili da je to navodno dogovoreno s tužiteljstvom te da su oni samo obaviješteni da je dvojac s tjeralice završio iza rešetaka. No iz krugova bliskih Bašiću i Stipiću neslužbeno se doznaje da nikakvog dogovora s tužiteljstvom, odnosno s USKOK-om, koji vodi istragu protiv Bašića i Stipića, nije bilo. Navodno za njihov potez nisu znale ni njihove obrane, koje su za to doznale kada su njih dvojica već bila iza rešetaka. Stoga je lako moguće da su se Bašić i Stipić vodili logikom ako prođe, prođe. Odnosno, bili na granici uhićeni ili ne.

VIDEO Uhićena i Josipa Rimac: Ona i Jakupčić uhićeni zbog izgradnje vjetroelektrana u Kninu!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimljiv je i tajming njihova poteza jer se istraga protiv njih i ostalih osumnjičenika u aferi Vjetroelektrane vodi gotovo godinu dana, a tijekom tog je vremena u odnosu na Josipu Rimac i dva puta proširivana. Hrvatska je od BiH tražila njihovo uhićenje i izručenje. Uhićeni nisu i branili su se sa slobode, a sud Bosne i Hercegovine prošle je jeseni donio nepravomoćnu odluku kojom je

odobrio njihovo izručenje Hrvatskoj.

Ta je odluka u međuvremenu postala pravomoćna, a da bi bili izručeni Hrvatskoj, tu je odluku morao potpisati tamošnji ministar pravosuđa. No prije no što je ministar potpisao odluku suda o izručenju, Bašić i Stipić odlučili su se sami javiti u Remetinec. Kako u dosadašnjem tijeku postupka nisu ispitani, jer to nije bilo moguće, vjerojatno će u dogledno vrijeme iznijeti obranu. A nakon toga će njihove obrane vrlo vjerojatno tražiti da im se ukine istražni zatvor. Kako se doznaje na zagrebačkom Županijskom sudu, obrane su već povukle žalbu koja je bila podnesena protiv jednog od ranijih rješenja o produljenju istražnog zatvora.

Afera Vjetroelektrane lani je u svibnju dobro uzdrmala državni vrh, jer je među uhićenima i osumnjičenima bilo više državnih tajnika iz više ministarstava te Josipa Rimac, koja je u vrijeme uhićenja bila HDZ-ova državna tajnica u Ministarstvu uprave. Bašića i Stipića sumnjiči se u dijelu istrage koji se bavi optužbama za nezakonita pogodovanja, zloporabe i mito oko izdavanja pojedinih potvrda i dozvola za vjetroelektranu Krš – Pađene tvrtke C.E.M.P. Bašić je vlasnik tvrtke C.E.M.P, a Stipić je direktor u toj tvrtki. Osim njih dvojice i Josipe Rimac, u aferi Vjetroelektrane još su osumnjičeni Krunoslav Jakupčić, predsjednik uprave Hrvatskih šuma, Ivan Melvan, voditelj ispostave Hrvatskih šuma u Splitu, Ružica Njavro, tajnica ureda ministrice poljoprivrede, Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva, Nataša Turbić, načelnica Općine Gračac te još nekoliko osoba.

Telekomunikacijsko vještačenje

Neki od njih pušteni su da se brane sa slobode odmah nakon uhićenja, dok su drugi, poput Josipe Rimac, jedno vrijeme proveli u istražnom zatvoru. Ona je iz istražnog zatvora puštena koncem rujna prošle godine. Proširenjima istrage u odnosu na nju obuhvaćen je i Domagoj Validžić, koji je u trenutku kada je istraga protiv njega pokrenuta bio pomoćnik ministra Tomislava Ćorića. Tim su proširenjima obuhvaćeni i neki državni tajnici koje se sumnjiči za namještanje državnih ispita. Istraga u aferi Vjetroelektrane traje malo manje od godinu dana, no još uvijek nije otkriveno tko je Josipi Rimac dojavio da je na meti istražitelja.

Ona je našla “bubu” u svom automobilu pa je istraga zbog puknutih mjera naprasno prekinuta vjerojatno puno prije no što su istražitelji to planirali. Tijekom dosadašnjeg dijela istrage ispitani su svjedoci te se trebalo provesti telekomunikacijsko vještačenje svega onoga što je nađeno u oduzetim mobitelima.