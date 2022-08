Barikade i dalje na graničnim prijelazima, europska diplomacija pozdravlja odluku Kosova

Iako su kosovske vlasti objavile u nedjelju navečer da su spremne odgoditi primjenu zabrane ulaska na teritorij Kosova osobama sa srbijanskim identifikacijskim iskaznicama i reguliranja registarskih oznaka, na graničnim prijelazima Jarinju i Brnjaku još uvijek su postavljene barikade koje su postavili lokalni Srbi.

"Situacija se nije promijenila. Situacija je mirna, ništa se nije dogodilo. Barikade su tu i dalje prisutne, ali da vidimo danas tijekom dana što će biti nakon odluke koja je donesena", rekao je zamjenik šefa kosovske policije za Sjever Besim Hoti za Radio Slobodna Europa.

Kosovski dužnosnici objavili su u nedjelju odgodu primjene odluke o srpskim registracijama i dokumentima kad se uklone barikade koje su u nedjelju postavili lokalni Srbi.

Priopćenju kosovske vlade prethodila je razmjena diplomatskih poruka i poziva na smirivanje napetosti, a ključni je bio poziv američkog veleposlanika u Prištini Jeffreya Hoveniera kosovskim vlastima da na 30 dana odgode primjenu odluka koje su digle na noge državni vrh Srbije.

"Smatramo da bi takvo odgađanje bilo važno, jer izgleda da ima dezinformacija i nesporazuma oko ovih odluka", rekao je tada Hovenier.

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak pozdravio je odluku vlade Kosova.

"Pozdravljamo odluku Kosova da prihvati prijedlog Josepa Borrella da odgodi mjeru za mjesec dana. EU očekuje da se sve blokade na putovima odmah uklone. Borrell je pozivao Kosovo i Srbiju da se uključe u dijalog o napretku", napisao je Lajčak na Twitteru te zahvalio ambasadoru SAD-a u Prištini Jeffreyju Hovenieru na snažnoj podršci.

Welcome decision by Kosovo to accept @JosepBorrellF proposal to postpone by 1 month. EU expects all roadblocks to be removed immediately. HRVP Borrell invited Kosovo & Serbia to engage in dialogue on way forward. Grateful to @USAmbKosovo for strong support.