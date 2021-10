Banožić, Dekanić i Bosančić sigurni, ostali na čekanju

U nedjelju, 17. listopada, u Vukovarsko – srijemskoj županiji održavaju se unutarstranački izbori u HDZ-u koji su, po Statutu stranke, obvezni za održati se poslije lokalnih izbora. Na tim izborima članstvo HDZ-a bi trebalo da, glasovanjem, iskaže slažu li se sa radom vodstva stranke ili ne.

Podsjećamo kako su prošli izbori za predsjednika HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije bili više nego zanimljivi. Naime, za razliku od ostalog dijela Hrvatske, u Vukovarsko – srijemskoj županiji se Mariju Banožiću, ministru Andreja Plenkovića, za mjesto predsjednika županijskog odbora HDZ-a odlučio suprotstaviti Josip Dabro. U kasnijim izborima Banožić je pobijedio ali su ti izbori doveli do novih podjela u HDZ-u koje su se najbolje mogle vidjeti na prošlim lokalnim izborima kada su nekim načelnici i gradonačelnici HDZ-a, poslije više godina, izgubili vlast od svojih dojučerašnjih stranačkih kolega. Takvih problema ove godine Banožić neće imati jer je on jedini kandidat za predsjednika HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije.

Ne bi trebalo biti iznenađenja niti za mjesta predsjednika gradskih i općinskih predsjednika stranačkih organizacija. Naime tu je u najvećoj mjeri sve prilično jasno.

Međutim, prošli lokalni izbori su prilično izmiješali karte u Vukovarsko – srijemskoj županiji kada je riječ o HDZ-u. Uz Banožića, koji uživa povjerenje Andreja Plenkovića, nova dva značajna i nezaobilazna igrača u županiji su novi župan Damir Dekanić te gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić. Dekanić je u utrci za župana pobijedio u drugom krugu izbora i logičnim slijedom postao je jedan od najistaknutijih članova stranke. U korist mu ide i što je prije dužnosti župana obnašao i dužnost načelnika Općine Andrijaševci te bio voditelj Uprave Hrvatskih šuma Vinkovci.

Ipak, posebna priča u HDZ-u Vukovarsko – srijemske županije poslije svibanjskih izbora postao je gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić. Radi se o osobi koja je u prvom krugu odnijela pobjedu za gradonačelnika Vinkovaca i to s osvojenih uvjerljivih 59 posto glasova. Isto tako Bosančić, odnosno HDZ, ima i većinu u Gradskom vijeću Vinkovaca. O snazi Bosančića govori i to da Gradski odbor HDZ-a Vinkovci broji više od 3.000 članova te su kao takvi daleko najbrojnija i najjača stranačka organizacija u županiji. Da Bosančić čvrsto drži vinkovački HDZ govori i to da je na nedjeljnim unutarstranačkim izborima on jedini kandidat za predsjednika organizacije kao i da protukandidate nemaju niti 3 kandidata za potpredsjednike kao niti kandidati za predsjednike temeljnih ogranaka. Bosančić je postao i osoba od povjerenja predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića s obzirom da mu iz Vinkovaca dolaze isključivo vijesti o ulaganjima, novim projektima, infrastrukturnim radovima… Po riječima brojnih članova HDZ-a s istoka Hrvatske Bosančić je postao jedan od najistaknutijih članova stranke koji je uključen u donošenje svih odluka. Samim tim očekuje se kako će Bosančić biti izabran za jednoga od potpredsjednika HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije.

Na nedjeljnim unutarstranačkim izborima biraju se ukupno četiri potpredsjednika, a osim već spomenutih Dekanića i Bosančića kandidati su još dožupan iz Vukovara Franjo Orešković, gradonačelnik Otoka Josip Šarić, bivši župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić i Stevo Culej. Ako se uzmu da su po mnogima Dekanić i Bosančić sigurni kao budući potpredsjednici između preostala četiri kandidata članovi će izabrati još dvojicu koja će ući u najuže vodstvo županijskog HDZ-a.