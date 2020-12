Bandićev savjetnik na svoju ruku mijenjao i projekt skijaške žičare

Zagrebačku gradsku upravu ovih dana potresa afera sa sljemenskom žičarom čija su gradnja i opremanje poskupjeli 102 milijuna kuna u odnosu na prvotno ugovorenih 410 milijuna kuna. No to nije jedina zagrebačka žičara oko koje se vuku kontroverze. Grad je naime bio krenuo u obnovu i skijaške žičare Panjevina, a za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i za tu žičaru angažirao je tvrtku Elektroprojekt koja je radila i projekt sljemenske žičare.

U Gradu su bili nezadovoljni poslom koji je obavio Elektroprojekt na žičari Sljeme pa su im odbili platiti zadnjih 289 tisuća kuna od ukupno ugovorenih 8,1 milijun kuna za taj projekt. Za žičaru Panjevina ugovor je vrijedan 6,4 milijuna kuna, a Grad je odbio platiti Elektroprojektu prve račune za taj posao, i to u iznosu od 1,23 milijuna kuna.

Stoga je Elektroprojekt pokrenuo ovrhu, a poslovi oko žičare Panjevina su zaustavljeni. Osim Elektroprojekta, obje žičare povezuju i Ana Lovinčić, arhitektica koja je angažirana kao podizvođač radova na projektiranju te Vladimir Gruborović, posebni savjetnik gradonačelnika Milana Bandića, koji je jedno vrijeme koordinirao oba projekta i koji je navodno u bliskim odnosima s arhitekticom Lovinčić.

‘Nisu radili dogovoreno’

Gruborović je smijenjen s mjesta glavnog koordinatora gradske uprave za žičaru Sljeme 26. veljače 2019. U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet kažu da je Gruborović maknut s te pozicije jer su utvrđeni nedostatci u dokumentaciji, što je otežavalo sam početak gradnje. U Gradu naime smatraju da je do izmjena projekta Donje postaje sljemenske žičare došlo na osobnu Gruborovićevu inicijativu, a kako bi arhitektica Lovinčić projektirala taj objekt. A Gruborović je koordinirao i projekt žičare Panjevina, no u Gradu tvrde da za to nije imao ovlasti.

A i taj je projekt naknadno mijenjan pa je tako umjesto predviđene četverosjedne žičare ubačena šesterosjedna. U Gradu objašnjavaju da je Panjevina zaustavljena jer je se počelo projektirati nešto drugo od onoga što je ugovoreno, a što je izričito u suprotnosti Zakonom o javnoj nabavi. Napominju da nije dopušteno nakon provedenog natječaja, u kojem je definiran predmet ugovora, mijenjati taj predmet ugovora. Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostornog uređenje, kaže da u tom uredu ne znaju da je Gruborović formalno bio postavljen za voditelja Panjevine, ali navodi da je Bandićev posebni savjetnik organizirao više sastanaka u vezi s tim projektom na kojima je on bio naveden kao predstavnik Grada.

Bilić ističe da je Gruborović predlagao i akte kojima bi bio definiran njegov status kao opunomoćenika Grada za ishođenje akata za gradnju u projektu Panjevinu, što je odbijeno. Grad je odbio Elektroprojektu platiti dva računa za projektiranje Panjevine, koliko ih je do tada i bilo izdano, a Bilić ističe da je iz zapisnika koji datiraju iz vremena kada su izdani ti računi vidljivo da je tada Gruborović rukovodio aktivnostima uključujući organizaciju sastanaka s Elektroprojektom. Na rješenje o ovrsi koja je pokrenuta u ovom slučaju, Grad je uložio pravni lijek čime će predmet biti upućen u parnicu, poručuje Bilić.

Radi od doma

U Gradu pak smatraju da je upravo Gruborović autor sedmosatnog filma “Operacija žičara” u kojem se sve glavne aktere u tome projektu proziva za malverzacije. Jedino Gruborović, Lovinčić i Elektroprojekt su pošteđeni bilo kakvih optužbi u tom videouratku. Kao Gruborovićev motiv za snimanje tog filma navodi se osveta jer je maknut s mjesta koordinatora i jer na kraju Donja postaja nije izvedena onako kako ju je projektirala Lovinčić.

A kao argument tim tvrdnjama spominje se i to da je Gruborović lani u siječnju zadužio gradski dron i još uvijek ga nije vratio.

U Gradu su nam to potvrdili i kazali da je dron preuzeo za potrebe radova na žičari. Iz Gradske uprave neslužbeno stižu informacije i da Gruborović već dulje vrijeme ne dolazi na posao. U Uredu gradonačelnika to su nam potvrdili, no to su opravdali epidemijom koronavirusa.

Tako navode da je od početaka koronakrize znatan broj zaposlenika Gradske uprave upućivan na rad od doma te da je u takvom je statusu Gruborović. A on je inače i član Bandićeve stranke koji ga navodno sad neće smijeniti zbog skorašnjih izbora. Gruborović nam je kazao da nije autor i da nije ni na koji način povezan sa spornim filmom.

– Sve ostalo su sitne konstrukcije i insinuacije – njegov je odgovor na optužbe na svoj račun. Iz Elektroprojekta nisu odgovorili na naše upite.

VIDEO: Tko je kriv za eksploziju troškova za žičaru Sljeme? Radovi i opremanje poskupjeli su za 102 milijuna kuna