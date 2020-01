Bandića se odriče Crkva, dio HDZ-a, oporba, Škoro...

Je li ovo kraj Milana Bandića? Obračun Glasa Koncila sa zagrebačkim gradonačelnikom zbog smjene ravnatelja dječje bolnice Srebrnjak Borom Nogalom svakako predstavlja znak koji potvrđuje da se Bandića polako počinju odricati i njegovi najbliži saveznici.

Kada znamo što je sve Bandić – čije političko geslo glasi “bogoljublje, čovjekoljublje i domoljublje” – činio kako bi dokazao svoju vjernost Kaptolu i koliko je bio darežljiv kada se radilo o milijunima za obnovu crkvene imovine, onda je pljuska s Kaptola signal da Bandić gubi potporu i onih za koje je vjerovao da ih je toliko zadužio da mu nikad neće okrenuti leđa. A takvih je posljednjih tjedana sve više.

Procesi bez pravorijeka

Bandić je postao simbol za političku korupciju, o čemu svjedoče brojni sudski procesi, koji zahvaljujući sporosti pravosuđa još nisu dobili sudski pravorijek.

Na tim procesima niz svjedoka govori o klijentelističkom dijeljenju položaja i zaposlenja, kao i rasipanju gradskog novca. I bujanje Bandićeva kluba u Saboru potaknulo je optužbe za političku korupciju, na koje Bandić nije imao uvjerljiv odgovor. Njegov model političke vladavine temelji se na političkoj trgovini, i to u doslovnom smislu, a taj model više ne funkcionira, ni na zagrebačkoj ni na nacionalnoj razini. Njegov stranački klub u Saboru, u kojem sjede zastupnici koji su u Sabor izabrani na listama drugih stranaka – i koje je sam Bandić u jednom nekontroliranom istupu nazvao “žetončićima” – počinje se osipati.

VIDEO Milan Bandić glasao na predsjedničkim izborima

Čini se da u HDZ-u, čija većina ovisi o Bandićevim žetončićima, polako shvaćaju kako Bandićeva potpora postaje pretežak teret. Davor Ivo Stier svoju kampanju protiv Andreja Plenkovića na izborima u HDZ-u temelji upravo na otkazivanju suradnje s Bandićem, upozoravajući na korupciju i klijentelizam, a šef HDZ-ova saborskog kluba Branko Bačić, koji u utrci za stranačkog predsjednika podržava Plenkovića, poručuje kako će njegova stranka imati svog kandidata za zagrebačkoga gradonačelnika.

Bandićev je paradoks što je on prije 20 godina došao na vlast u Zagrebu kao alternativa HDZ-u koji je u to vrijeme “oporbenu situaciju” u Zagrebu rješavao upravo kupovinom gradskih vijećnika. Bandić je tada govorio “oteto-prokleto”, poručujući kako će im se to jednog dana obiti o glavu, da bi se danas i sam morao braniti od optužbi da kupuje zastupnike, i to u neusporedivo većim i opasnijim razmjerima od HDZ-a devedesetih godina. I taj detalj svjedoči o dubini Bandićeva političkog preokreta, za koji građani pokazuju sve manje razumijevanja.

Bandićeva moć u Zagrebu kopni. Na nedavnim europskim izborima u Zagrebu, na svom terenu, njegova je stranka doživjela potpuni potop, osvojivši manje od pet posto glasova, što svjedoči o promjeni raspoloženja građana prema donedavno neprikosnovenom gospodaru Zagreba. Ovih je dana cijela organizacija Bandićeve stranke u Vukovaru prešla u Hrvatsku konzervativnu stranku Ruže Tomašić.

Kolinda Grabar-Kitarović očekivala je da će joj upravo Bandićeva potpora u Zagrebu osigurati pobjedu na predsjedničkim izborima, što se pokazalo potpuno pogrešnim. Štoviše, dio HDZ-ovaca smatra da je njezina nepromišljena izjava kako bi Bandiću nosila kolače u zatvor, uz još nekoliko sličnih izjava, bila presudna za njezin poraz na izborima. Drugim riječima, intenzivno savezništvo s Bandićem, opterećenim aferama i skandalima, ne samo da joj nije pomoglo nego joj je ozbiljno naškodilo.

Bandić je od političkog moćnika postao jedna od najomraženijih figura na političkoj sceni. Ako su nekoć njegova hiperaktivnost i tvrdnje kako nikad ne ide na godišnji odmor jer “dela” 365 dana u godini, 16 ili 18 sati na dan, jednom dijelu građana možda i bili simpatični, njegovi sve češći ispadi u posljednje vrijeme, njegovo vrijeđanje novinara i bahatost, ali i kontinuirani niz afera, čini se, polako dolaze na naplatu. Gradonačelnik Zagreba sve je nepopularniji među Zagrepčanima, što potvrđuju izborni rezultati njegove stranke i kandidata koje on podržava.

Uloga Darija Juričana

Ključnu ulogu u razotkrivanju Bandićeva modela vladavine nije odigrala politika, nego redatelj Dario Juričan, koji formalno nije političar. Svoju kandidaturu i kampanju na predsjedničkim izborima Juričan je posvetio isključivo Bandiću i njegovim spornim odlukama. S nevjerojatnom upornošću i domišljatošću, osobito na primjeru zagrebačkog Adventa, Juričan je građanima na razumljiv i plastičan način prezentirao način funkcioniranja Bandićeve mreže, čime je za osvješćivanje problema političke korupcije u samo nekoliko tjedana napravio više nego što su političari i pravosuđe učinili od ulaska Hrvatske u EU, ako su uopće išta učinili na tom planu.

Bandić nije znao kako se boriti protiv Juričanove kampanje. Najprije ga je ignorirao, a kada je shvatio da Juričan nije komedijaš, bilo je prekasno. Bandić danas ostavlja dojam umornog, nervoznog i – što je u njegovu slučaju najgore – nemoćnog političara. Teško je i zamisliti da bi ga Zagrepčani još jednom birali za gradonačelnika. Njegov politički projekt se urušio, a magija kojom se dosad uvijek izvlačio i na kraju pobjeđivao više ne funkcionira. Njegovoj političkoj karijeri, čini se, bliži se kraj.