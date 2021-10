Bandić Horvatu: Netko će propjevati da to vozimo u C.I.O.S., a to ne smijemo

Kako i kada su počeli zagrebački problemi sa zbrinjavanjem otpada, pokušao je u svojoj obrani objasniti Željko Horvat, jedan od optuženika u aferi Agram. Ostao je kod iskaza iz USKOK-a iz 2014. pa je u sudnici zagrebačkog Županijskog suda pregledana snimka njegovog ispitivanja.

Sukus svega, proizlazi iz onog što je Horvat tada pričao je, da je Zagreb 2013. imao problema sa zbrinjavanjem otpada, da ih je zbog toga kažnjavala inspekcija koja im je davala rok od osam dana da to riješe, da je jedina tvrtka koja je to mogla zbrinuti bila ona u vlasništvu Petra Pripuza... Posao su prvo dobili, proizlazi iz Horvatova iskaza, a nakon toga je taj posao pokriven javnim pozivom. O tom je Horvat razgovarao i sa Slobodanom Ljubičićem što se čuje na snimkama tajno snimljenih razgovora. U jednom od tih razgovora Ljubičić, koji je bio šef Zagrebačkog holdinga, kaže Horvatu “prvo peting pa tek onda ulazak C.I.O.S.-a preko žurnog nadmetanja..”. Upitan da pojasni taj razgovor Horvat je kazao da je on to shvatio kao specifičan način Ljubičićeve komunikacije. Dodao je i da je nesporno da je C.I.O.S. bio jedini koji je imao sve dozvole, ali da se paralelno s tim radilo i da se raspiše javni natječaj, za posao koji je C.I.O.S. i bez njega dobio. Horvat je kazao i da nije znao da je Pripuz gradu nudio da neko vrijeme besplatno skladišti glomazni otpad, o čemu je u svojoj obrani govorio Pripuz.

Iz tajno snimljenog razgovora između Horvata i Milana Bandića od 23. listopada 2013. Bandić kaže

- Netko će propjevati da to vozimo u C.I.O.S., a to ne smijemo.

Upitan da to pojasni, Horvat je kazao:

- Gradonačelnik je otpad koji je gušio grad htio razvesti bilo gdje, no kazao sam mu da moramo biti mudri i poštivati sve što treba da ne dođemo u probleme. Bilo koji kontakt s C.I.O.S.-om bi s interpretirao da on želi pogodovati C.I.O.S.-u. Sugerirao sam mu da to baš ne može kako je on to zamislio - naveo je Horvat.

Horvat je kazao i da nije trgovao utjecajem te je u par navrata ponovio i “da se radilo o krvavom radu na koji je bio ponosan”. Njegov je posao, pojasnio je, bio da iznađe način za zbrinjavanje otpada koji se gomilao po ulicama. Kazao je da je oko svega vezano za otpad izvještavao Bandića i Ljubičića. Dodao je i da je razgovarao s Pripuzom, no tvrdio je da je s njim pričao o drugim temama. Odgovarajući na pitanja sutkinje, kazao je da je znao da je Pripuzov nadimak Kondor.

- Ne znam zašto su ga tako zvali, no čuo sam da mu je to nadimak - kazao je Horvat.