Bačić: 'U slučaju da dođe do rekonstrukcije Vlade, Tramišak neće biti kamen spoticanja'

Koalicijski partneri danas su se sastali s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima. Vjeruje se kako je jedna od tema bila i moguća rekonstrukcija Vlade. Predsjednik saborskog kluba HDZ-a Branko Bačić iznio je javnosti o čemu se na sastanku govorilo.

– Predsjednik Vlade upoznao nas je s planovima Europskog vijeća kojima se nastoji članice Europske unije učiniti što manje ovisnima o ruskim energeticima. Upoznao nas je i s posljedicama ukrajinske krize kad je riječ o izbjeglicama. Bilo je riječi o radu Hrvatskog Sabora. Idući petak završava sjednica Sabora. Jedna od tema odnosi se na nastavak procesa referenduma koji su inicirale dvije građanske inicijative. Sutra će se o tome raspravljati na Odboru za Ustav, a idući tjedan u Saboru.

Bačić je odgovorio i na pitanje je li jedna od posebnih tema bila upravo rekonstrukcija Vlade.

– Nije to bila posebna tema, osim što su svi koalicijski partneri dali punu podršku predsjedniku Vlade o odlučivanju o rekonstrukciji Vlade. Termin i način rekonstrukcije Vlade odredit će predsjednik Vlade, a koalicijski partneri dali su mu podršku da to učini kad želi – kazao je visoko pozicionirani HDZ-ovac.

Bačić je ustvrdio da je Klub zastupnika HDZ-a jedinstven i da će pružiti punu potporu predsjedniku Vlade u slučaju da dođe do rekonstrukcije, navodeći da Tramišak neće biti kamen spoticanja, dodajući "ako do toga dođe". Naveo je i to da Klub zastupnika smatra da Plenković ima pravo odlučivati o ministrima u svojoj Vladi.

Podsjećamo, kao jedno od imena u mogućoj rekonstrukciji Vlade počelo se spominjati ime ministrice Nataše Tramišak. Međutim, u javnosti su se pojavili napisi koji govore o tome da bi dio zastupnika HDZ-a mogao protiv toga glasovati.

U Karlovcu će se danas održati sastanak Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, gdje bi tema mogla biti upravo moguća rekonstrukcija Vlade.