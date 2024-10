Automobili su plovili ulicama kao čamci, voda se kao slap ulijevala u kuće

U poplavama koje su nakon obilnih kiša pogodile istočnu Španjolsku odnijele su, prema pisanju El Paisa, najmanje 95 života, uz ogromne štete na kućama i infrastrukturi. Institut za pravnu medicinu u Valenciji aktivirao je devet forenzičkih timova za uklanjanje tijela. U potrazi za nestalima pomažu i potražni psi te ronioci. U kući u gradu Miri u Cuenci pronađena je mrtva 88-godišnja žena, a poginulih i nestalih ima i u Leturu te brojnim drugim mjestima. Ministar Ángel Víctor Torres najavio je trodnevnu žalost. Deseci ljudi proveli su noć u kamionima i na krovovima automobilima, trgovina i benzinskih postaja.

Crveni alarm u Barceloni

- U početku je bilo normalno, slično kao i u drugim prilikama kada je padala obilna kiša, ali odjednom, kada je rijeka izbila, nastao je tsunami na ulici. Odnio je sve pred sobom, automobili su plovili kao čamci, a voda se kao slap ulijevala u kuću. Sve je plutalo. Nismo mislili da će tako brzo rasti. Voda je došla s muljem, sve je bilo puno mulja – ispričala je za El Pais Elena Carrascosa, 37-godišnja učiteljica iz Algemesíja. Kiše su uzrokovale nestanak struje za 155.000 domaćinstava. Oluja se jučer počela premještati prema sjeveru, pokrajinama Castellón, Cuenca i Teruel. Zatvorene su škole i ceste, a željeznički promet prema Madridu i Barceloni je obustavljen. Agencije javljaju da je to najsmrtonosnija poplava koja je pogodila Španjolsku u posljednja tri desetljeća.

- Svima onima koji u ovom trenutku još uvijek traže svoje najmilije, poručujem da cijela Španjolska plače s vama - rekao je premijer Pedro Sanchez u televizijskom obraćanju i obećao pomoć u obnovi. Carlos Mazon, lokalni dužnosnik u Valenciji, rekao je da su neki građani ostali odsječeni od svijeta na nepristupačnim lokacijama.

- Ako hitne službe nisu stigle, to nije zbog nedostatka sredstava, već zbog problema s pristupom - rekao je Mazon na tiskovnoj konferenciji, dodajući da je dolazak do određenih područja “apsolutno nemoguć”. Neki su se mještani popeli na drvo kako bi se spasili od bujica. Hitne službe pozvale su građane da izbjegavaju vožnju cestama, a na nekim mjestima poslana je vojna jedinica specijalizirana za operacije spašavanja. U osam sati u nekim gradovima palo je preko 400 milimetara oborina po četvornom metru, što je jednako godišnjoj količini. Državna meteorološka agencija AEMET proglasila je “crveni alarm” i za područje oko Barcelone, s upozorenjima na jake vjetrove i tuču. Vlastima i spasiteljima posao otežavaju dezinformacije koje se šire društvenim mrežama, pa su apelirali da se dijele samo informacije sa službenih kanala jer se lažnim dojavama troše vrijeme i resursi. Jedna od lažnih vijesti bila je da je došlo do puknuća brane i da su evakuirana brojna sela. Prema pisanju agencija, poplave u Španjolskoj donijele su najveći broj žrtava u Europi od 2021., kada je u Njemačkoj poginulo najmanje 185 ljudi.

Krive klimatske promjene

Ovo je najsmrtonosnija katastrofa povezana s poplavama u Španjolskoj od 1996. godine, kada je poginulo 87 ljudi u gradu usred Pireneja. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Europa spremna pomoći. “Ono što vidimo u Španjolskoj je poražavajuće”, napisala je na X-u.

Jedna od najvećih španjolskih poljoprivrednih grupacija objavila je kako očekuje značajnu štetu. Španjolska je najveći svjetski izvoznik svježih i suhih naranči, a u Valenciji se proizvede oko 60 citrusa u zemlji.

“Znanstvenici kažu da su ekstremni vremenski događaji sve češći u Europi zbog klimatskih promjena. Meteorolozi smatraju da zagrijavanje Sredozemlja, koje povećava isparavanje vode, igra ključnu ulogu u pojačavanju bujica”, piše Reuters i prenosi komentar meteorologa Ernesta Rodrigueza Camina koji je upozorio da takvi događaji do kojih je dolazilo u razmaku od nekoliko desetljeća, postaju sve češći i razorniji.