Autobusi i tramvaji po nedjeljnom voznom redu

Na zahtjev premijera Andreja Plenkovića, Vladini su resori prionuli analiziranju koje je mjere u borbi protiv epidemije koronavirusa moguće ublažiti u narednim tjednima kako bi se postupno ponovno pokrenula gospodarska aktivnost.

U ministarstvima redom tvrde kako su prijedlozi koje moraju dostaviti do kraja tjedna uglavnom već osmišljeni, no nitko od njih ne otkriva u kojem će smjeru ići popuštanje jer je, kažu, na razini Vlade dogovoreno da se s prijedlozima ne izlazi u javnost dok ne budu do kraja usuglašeni. Na ovakav „zavjet šutnje“ Vladu su vjerojatno ponukala iskustva s gospodarskim mjerama, jer su planovi prije vremena izlazili u javnost, a na kraju se pokazalo da se neke od najava, poput onih o ukidanju parafiskalnih nameta, ne mogu provesti u kratkom roku zbog nesuglasica među pojedinim resorima. Uz to, jasno je da bi najava popuštanja u nekim segmentima za koju bi se naknadno pokazalo da se ne može provesti izazvala široko nezadovoljstvo javnosti. Neki su ministri, međutim, još u četvrtak otkrili smjer u kojem bi moglo ići popuštanje u njihovim resorima.

Što se prometa tiče, koliko je dosad poznato, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predložit će ublažavanje mjera prvenstveno u javnom prijevozu, što znači pokretanje gradskih tramvajskih i autobusnih linija. I to, kako je to objasnio ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, po nedjeljnom voznom redu.

VIDEO: Andrej Plenković: Donijet ćemo zakon koji će obustaviti ovrhu nad novčanim sredstvima

U Zagrebu su, primjerice, potpuno obustavljene tramvajske i autobusne linije, obavlja se samo izvanredni prijevoz autobusima, i to za osobe koje imaju iskaznicu Civilne zaštite, odnosno propusnice. Predložit će se također ponovno uspostavljanje prigradskog željezničkog prometa u Zagrebu i okolici. Razmatrat će se i prijedlog da se uvedu katamaranske linije za neke otoke koji trenutačno nemaju redovnu vezu s kopnom. Isto tako predložena je u uspostava trajektne linije Ancona – Zadar, ali samo za teretni promet.

Resorno Ministarstvo predložit će i da konvoji kamiona kroz Hrvatsku više ne moraju ići uz policijsku pratnju, nego kroz postojeće koridore, uz uvjet da se odrede mjesta na kojima se mogu zaustavljati. Ministar gospodarstva Darko Horvat kazao je pak da će Hrvatska pratiti što se događa u zemljama koje su nam najveći trgovinski partneri.

– Kako će oni predlagati mjere, slične moramo i mi. Pratimo iz tjedna u tjedan kako se generira potrošnja. Potrošnja mora biti stvorena u susjednim zemljama, našim najvećim izvoznim partnerima. Kako se bude generirala potražnja, tom ćemo dinamikom i mi relaksirati mjere – kazao je Horvat za N1 televiziju.

Iz njegovih riječi da se iščitati kako će se i dalje nastojati da što veći broj građana ostane kod kuće, a štete za gospodarstvo nastojat će se ublažiti tako da se nesmetan rad osigura onima koji imaju ugovorene poslove i sigurno tržište. O ublažavanju mjera za sada ne razmišljaju u resoru uprave, koja je prva uvela ograničenja tako da je službenike podijelila u timove koji naizmjence rade po dva tjedna.

Ograničen je i rad šaltera, a građane se usmjerava da poslove s državom obavljaju elektronički. Prijam u kancelarijama omogućen je starijim građanima, uz prethodnu najavu, a povratak redova na šalterima mogao bi biti među posljednjim koracima o kojima će se razmišljati u ovoj krizi. O svim prijedlozima Vlada će se konzultirati s epidemiolozima, a prema riječima ministra unutarnjih poslova i šefa Stožera civilne zaštite Davora Božinovića, moguć je i regionalni pristup, odnosno brža relaksacija u dijelovima zemlje s boljom epidemiološkom situacijom.