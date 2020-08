"Austrijo probudi se – maltretiranje nedozvoljeno!" Ostaje samo kontrola povratnika iz Hrvatske!

Što se događa s našom prijateljskom Austrijom? Pa barem je ona uvijek bila uvijek za pomoć ljudima u nevolji, od srca i na svim razinama. Tu njenu nesebičnu pomoć osjetila je i Hrvatska - prije, za vrijeme i nakon Domovinskog rata. Što se je u međuvremenu dogodilo s ovom prelijepom alpskom zemljom koja je zbrinula, između ostalih, i brojne Hrvate, pitaju se mnogi posljednjih dana i tjedana?

Hrvatska je očito pogriješila, nema sumnje, kada je dozvolila da sve diskoteke i noćni klubovi rade do jutra, a partijanje i veselice na plažama i drugim prigodnim mjestima ne prestaju do sitnih jutarnjih sati, misleći da oni koji su nam došli u goste točno znaju što im je za činiti u borbi protiv koronavirusa, koji je iz temelja promijenio sve naše živote. Zašto se ti mladi austrijski turisti nisu uspjeli oduprijeti zavodničkim čarima hrvatskih noćnih klubova, unatoč molbama i porukama autoritativnog austrijskoj saveznog kancelara Sebastiana Kurza i ministra zdravlja Rudolfa Anschobera da na odmor u inozemstvo, već ako moraju ići, u svoj kovčeg upakiraju pamet i samoodgovornost? Zašto ih nisu poslušali? Imaju li oni uopće utjecaja na tu mladu generaciju naučenu na zabavu i da sve ima, ili su mladi već frustrirani tom gotovo polugodišnjom borbom protiv nemani zvanom koronavirus, pa je lakše ne uhvatiti se s njom u koštac nego mijenjati dosadašnje navike? Mnogo pitanja bez odgovora.

>> FOTO Gužve zbog nove austrijske uredbe

Ali odgovori će stizati korak po korak kako će se približavati i nadolazeća zima za koju je ministar Anschober rekao da će biti „posebna, kao i ljeto“. Bilo kako bilo, svejedno ta ista Austrija mora voditi računa da su svi ti povratnici iz inozemstva, pa i iz Hrvatske, nisu samo njeni državljani ili građani koji su se odlučili skrasiti u ovoj alpskoj zemlji nego i stranci, i zato ih se ne može i ne smije maltretirati raznim odredbama i pravilima poput onih nametnutih u subotu da se svi putnici koji su bili na odmoru u Hrvatskoj moraju registrirati na granici kod zdravstvenih službi. Odredba koja je izazvala do sada neviđeni prometni kaos i čekanje i do 14 sati za prelazak slovensko-austrijske granice, jer je propusna moć bila tek 50 automobila na sat, te bijes i ogorčenje putnika na rubu živaca, bez hrane i vode, s malom, plačućom djecom u automobilima i nemogućnosti da odu na WC. Austrijo probudi se, to ne smiješ raditi, kritiziraju mnogi na društvenim mrežama!

Kritike su postale i sve glasnije u političkom okružju kako pišu neki austrijski mediji u nedjelju, jer to se nije smjelo dogoditi. A kako bi spasio što se još spasiti dade, jer cijelu je noć i koruški Crveni križ p(r)ozivao nadležne na uzbunu, vidjevši da ljudi i mala djeca spavaju na podu, bolje rečeno na asfaltu auto ceste pokraj svojih automobila, zemaljski poglavar austrijske pokrajine Koruške Peter Kaiser u nedjelju je ujutro telefonirao ministru zdravlja Anschoberu izvijestivši ga o nastalom kaosu na slovensko-austrijskoj granici. Zašto ne i prije? Nisu li telefoni političara inače dostupni non-stop? Nakon tog razgovora i „zelenog svjetla“ iz Beča, koruški zemaljski poglavar Kaiser, stavio je van snage dan prije donesenu odluku austrijske vlade o kontroli svih putnika u tranzitu i naredio da se sva vozila sa stranom registracijom u tranzitu, a riječ je većinom bila o Nijemcima i Nizozemcima, od nedjelje ujutro propuštaju bez popisivanja.

Uz napomenu da to vrijedi samo za tranzitne putnike, ali ne i za Austrijance koji dolaze iz Hrvatske, njih se i dalje mora temeljno kontrolirati. Sve u svemu ukidanje kontrole tranzitnih putnika smanjilo je u nedjelju prijepodne gužve kod tunela Karavanke. Kolona na slovenskoj strani je bila još „samo“ sedam kilometara što znači dva i pol do tri sata čekanja, a na graničnom prijevoju Loiblpass 4-5 sati, s padajućom tendencijom, izvijestili su mediji. Austrijska novinska agencija APA iza podneva je poručila da je stanje na slovensko-austrijskoj granici „ponovno normalno“.

Koruški čelnik Kaiser je APA-i rekao kako ta odredba „nije bila dogovorena“ i poručio: „Mi ćemo sutra na pokrajinskom koordinacijskom gremiju dogovoriti kako se dalje ponašati“.

Super! Nije li to već trebalo biti dogovoreno između savezne i lokalne, pokrajinske razine? I hoće li nadležni za ovaj prouzročeni kaos shvatiti da je ova izhitrena i ne baš dobro promišljena odluka naštetila imidžu i vjerodostojnosti Austrije u Europi ? One iste Austrije koja već od početka pandemije koronavirusa jasno i glasno poziva, između ostalog, i na pridržavanje higijenskih mjera. Onih istih koje nije bila spremna ponuditi tisućama putnika koji su u noći sa subote na nedjelju na slovensko-austrijskoj granici morali na WC, a nije ga bilo, nego su bili prisiljeni nuždu obavljati u grmlju tik uz autocestu ili jednostavno iz revolta na asfaltu uz parkirani auto. Bilo je tu, kako pričaju putnici i zajedničkog, solidarnog ispijanja posljednjih kapi vode iz istih boca, jer nitko nije računao s 10-satnim čekanjem. Sve to moglo bi ostaviti svoj pečat, zvan koronavirus, u ovoj alpskoj zemlji, koja se je u nedjelju ujutro probudila s 191 novim slučajem zaraze u proteklih 24 sata, od čega 99 u Beču i s 2.924 trenutačno aktivno Covid-19 bolesnih osoba.