Austrija se zatvara: 'Tvrdi lockdown' trajat će do 6. prosinca

Nakon jučerašnjeg novog negativnog rekorda od 9.586 novozaraženih i današnjih 7.063 u samo 24 sata, austrijska vlada je na prijedlog stručnog Povjerenstva za praćenje mjera i razvitka pandemije koronavirusa odlučila prijeći s „laganog“ na „tvrdo zaključavanje“ Austrije od utorka, 17. studenoga u 0 sati do ponoći 6. prosinca.

„Tvrdi lockdown“, po uzoru na onaj proljetni uključuje niz rigoroznih mjera i ograničenja, koje je u subotu poslijepodne u središtu austrijske vlade predstavio kancelar Sebastian Kurz, nazvavši pandemiju koronavirusa, globalnu svjetsku gospodarsku krizu i teror u Beču „zahtjevnim vremenima“. Građanima su se obratili i potkancelar Werner Kogler, ministar zdravlja Rudolf Anschober i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer. Svi govornici su istaknuli da je cilj „tvrdog“ lockdowna rasteretiti bolnice i spriječiti prijeteći kolaps zdravstvenog sustava kao i „spasiti“ predbožićnu trgovinu i predstojeći Božić. Kurz je istakao kako potpuno dvoipoltjedno „zaključavanje“ Austrije uključuje proširenje policijskog sata odnosno ograničenje slobode kretanja građana i izlazak na ulice na cijeli dan. Dakle non-stop!

Od 3. studenoga do sada je ograničenje vrijedilo samo od 20 sati navečer do 6 sati ujutro, rekao je Kurz. Pobrojao je iznimke, kao u proljeće, u kojima je građanima dozvoljeno napuštanje stambenih prostora iz opravdanih razloga: izlazak zbog posla, opskrba životno potrebnim namirnicama, odlazak kod liječnika, pružanja pomoći drugoj osobi ili kraće šetnje ili sporta na otvorenom, to je zbog fizičkog i psihičkog oporavka, ali sam ili isključivo s osobom iz vlastitog domaćinstva. Susret s osobom iz drugog domaćinstva nije dozvoljen. Uz to dozvoljeno je šetnja s psom, kao i izlazak iz vjerskih razloga. Groblja ostaju otvorena, a pogrebi su limitirani i nazočno smije biti najviše 50 ljudi.

„Svaki socijalni kontakt je previše. Moja zamolba je, ostanite kod kuće unutar svoga domaćinstva i ne sastajte se s nikim“, rekao je Kurz, zamolivši građane da si odrede samo jednu osobu izvan vlastitog domaćinstva s kojom će biti sljedeća dva i pol tjedna u kontaktu. Novi Paket rigoroznih mjera predviđa, pored već prije zatvorenih ugostiteljskih objekata i hotela i zatvaranje svih trgovina izuzev prehrambenih i onih koje služe za temeljnu opskrbu građana, onih za prodaju hranu za životinje, drogerija, ljekarni, pošta, banaka i trafika.

Također otvorenima ostaju servisi za automobile. Zatvaraju se i svi objekti koji pružaju uslužne djelatnosti poput frizera, pedikera, salona za masažu i kozmetičkih salona, a iznimka su zdravstvene i psihoterapeutske usluge. Isto kao i kod proljetnog lockdowna zatvaraju se i škole i dječji vrtići, a učenici prelaze na nastavu na daljinu. Za roditelje koji moraju raditi osigurano je zbrinjavanje djece. Kurz je također među nove mjere ubrojio i rad od kuće za sve zaposlenike gdje god je to moguće provesti u dogovoru s poslodavcem.

„Što se jače držimo zajedno, to će kraći biti lockdown“, poručio je austrijski kancelar. Napomenuo je kako se je s obzirom na rekordni broj novozaraženih i sve opterećenije bolničke kapacitete moralo odmah reagirati, tim više, kako je pojasnio, što se za čak 77 posto zaraženih ne zna izvor gdje su se zarazili. Potkancelar Kogler je građane molio da ne izlaze iz kuća, ako nije potrebno, jer smanjenjem fizičkih kontakata mogu „spasiti mnoge živote“.

„Ne mora netko oboljeti od Covida, dovoljno je imati neki udes ili srčani infarkt i potreban je krevet u intenzivnoj njezi. I zato svatko tko treba krevet u intenzivnoj njezi, mora ga i dobiti“, napomenuo je potkancelar i ministar sporta. Građanima je poručio da izađu ponekad na svježi zrak i da se i dalje kreću, jer to „donosi odmor za dušu i tijelo“.

Ustvrdio je kako će dodatno još strože „zaključavanje“ Austrije imati velike gospodarske posljedice za zemlju, obećavši pogođenim poduzećima i poslodavcima „brzu i nebirokratsku pomoć“. Ministar zdravlja Anschober dao je pregled epidemiološke situacije u svijetu, Europi i Austriji. Što se tiče zabrinjavajućeg rasta stope Covid-19 zaraze u Austriji iznio je stručne prognoze da će i slijedeći tjedan biti dnevno oko 7.000 novozaraženih. Apelirao je građane da izdrže i strogo se pridržavanje novih mjera dodavši: „To je naša posljednja šansa ako ne želimo da dođe do kolapsa bolničkog sustava“.

Ministar unutarnjih poslova Nehammer je zamolio građane za zajedništvo s policijom koja će kontrolirati pridržavanje mjera. Istakao je kako je do sada policija provela 6,8 milijuna graničnih kontrola. Nakon kancelara Kurza, potkancelara Koglera i ministara Anschobera i Nehammera građanima su se na posebnoj konferenciji za novinare obratili i ministar Gernot Blümel koji je predstavio Paket mjera daljnje financijske pomoći gospodarstvu, ministar obrazovanja Heinz Faßmann govorio je mjerama koje pogađaju učenike i studente, a ministrica rada Christine Aschbacher o okvirnim uvjetima za rad zaposlenika od kuće.