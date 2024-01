Australac išao obaviti nuždu na javni WC pa u školjci pronašao otrovnicu

Novi slučaj pronalaska zmije u WC-u zabilježen je u Australiji, zemlji u kojoj ovakve bizarne situacije kojih se brojni plaše i događaju. Ovoga puta zmija otrovnica završila je čak u javnom WC-u u Goondiwindi u Queenslandu, a otkrio ga je lokalac koji je htio ići obaviti nuždu.

Na mjesto su odmah pozvani i profesionalci koji su gmaza, inače po vrsti pjegavu crnu zmiju, i maknuli te vratili u divljinu. The Guardian je objavio i snimku s mjesta na kojem se to dogodilo, a koju možete pogledati OVDJE. Životinju je na sigurno odnijela Tennille Bankes, loviteljica zmija, koja je objasnila kako one imaju ''prirodni instinkt ulaziti u rupe'', a da su WC školjke često dobro mjesto za ohladiti se, kao i pronaći svoj plijen, s obzirom da su školjke često obitavalište i za žabe koje se žele rashladiti od vrućina.

Plavotrbušna crna zmija inače je otrovnica koja je izvorno iz Australije. Tipične je dužine oko 1.2 metra, no neki su znali doseći i dužinu od 1.5 metara. Kao i druge zmije, i ova životinja jede većinom žabe, guštere i manje sisavce.

