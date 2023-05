Atraktivni pogrebnik digao prašinu u Njemačkoj: Svi su došli na sud vidjeti tko je čovjek koji je varao žene

Sud u Rostocku u njemačkoj Saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje osudio je 49-godišnjeg Enrica B. na tri godine i deset mjeseci zatvora jer je oštetio tri žene za oko 230.000 eura. U sudnici na dan presude su bili i brojni predstavnici medija te gledatelji koji su došli kako bi vidjeli “atraktivnog pogrebnika koji je prevario ožalošćene žene”. Kako pišu njemački mediji, Enrico B. je pogrebnik atraktivnog izgleda, a svoje je žrtve, odnosno žene “hvatao” u osjetljivom trenutku dok su bile ožalošćene, osvojio njihovo povjerenje, a potom i njih, obećao zajedničku budućnost, a onda ih financijski prevario, piše Fenix Magazin.

Njegov branitelj Benjamin Richert, pokušao je tri žene i njihove izjave učiniti nevjerodostojnima. Riječ je o prijevari u jedanaest slučajeva, šteti od oko 230.000 eura i tri žrtve koje konačno žele vidjeti Enrica B. iz Rostocka u zatvoru. Žrtve su za njemački RTL ispričale kako su nasjele na priču zgodnog pogrebnika. Sve su bile usamljene, a on je stekao njihovo povjerenje.

Žene su optužile Enrica B. da je namjerno tražio njihovu blizinu, da je forsirao intimni odnos, obećavao zajedničku budućnost, samo da bi ih potom financijski oštetio. Jedna od prevarenih žena danas ima 63 godine. Kao i ostale žrtve i ona je rekla kako je Enrico čovjek koji se pretvarao kako je voli, ali ju je kasnije nemilosrdno pokrao. Ona je u svom slučaju Enricu B. posudila ukupno 140.000 eura. Oboje su se bolje upoznali nakon smrti njezina supruga 2019., Enrico B. pobrinuo se za kremiranje i sve što je bilo važno oko pogreba.

- Bila je to stvarno ekstremna situacija. To mi je bio veliki izazov. Bila sam sretna kad mi je ponudio pomoć jer sam sve morala sama obaviti - rekla je žrtva. Žena je rekla kako je Enrico besramno iskoristio smrt njezinog supruga.

- Odjednom je uvijek svraćao, bio tu za razgovor i grlio me. Bio je atraktivan. Razvio se odnos povjerenja. Budući da je navodno bio u problemima s poreznom upravom i želio kupiti kuću, nekoliko puta sam mu posudila novac. Uvijek se doimao kao uspješan i marljiv poslovni čovjek - rekla je žena. Prvo je njihov odnos bio prijateljski, a onda je došlo do intime.

Što se tiče novca, Enrico joj je obećao kako će ga uskoro vratiti. Ali osim nekoliko tisuća eura, ona nije dobila ništa. Dugovao joj je oko 140.000 eura. - Rekla sam mu kako ću ga prijaviti ako mi ne vrati novac. Onda se on glasno nasmijao i rekao: Pa uradi to. Bio je vrlo siguran da mu nitko neće nauditi - rekla je oštećena poduzetnica.



Opsežne optužbe Enrico B. nije želio komentirati. Branitelj Benjamin Richert kaže da se njegov klijent prema ženama nije ponašao “kriminalno”. - Ona progoni mog klijenta s nekom vrstom vjerskog ludila. Po mom mišljenju, sve tri žene nisu vjerodostojne, one su se međusobno dogovorile. Žele strpati mog klijenta u zatvor - rekao je Enricov branitelj. Sudac je pogrebnika poslao u zatvor.

