Arkanovci su počeli s etničkim čišćenjima, a sad se slobodno šeću i rade s mafijom

Arkanovi paravojnici, tigrovi, inaugurirali su etničku čistku. Provodili su je i silovanjima čak i nad 12-godišnjim djevojčicama koje su bile podvrgnute seksualnom nasilju i do 30 muškaraca dnevno. Bivale su zatim ubijene, a ako su zatrudnjele održavane su na životu zatvorene sve dok su došle do trudnoće kada više nisu mogle pobaciti, jer bi time ugrozile i vlastiti život. Tigrovi su na njihovim trbusima urezivali prekrižene noževe. Gotovo nitko za to nije osuđen, kao što nisu bili osuđeni ni mnogi nacisti, unatoč Nirnberškom sudu. Nijemci su bježali, mijenjajući i identitet, te koristeći razne zaštite. Tigrovi su se također raselili po svijetu i nastavili svojom kriminalnim poslovima.

Veliki članak na dvije stranice o Arkanu i tigrovima objavljen je u tjednom prilogu Lettura lista Corriere della Sera. U tekstu, koji je potpisao Andrea Galli (inače i autor više knjiga), se kaže kako su, uz ostalo, uspoređivane istrage u četirima državama, drugi dokumenti, knjige itd. Krvnici krvnika Arkana (Željko Ražnatović) okupili su se polovicom šezdesetih i početkom sedamdesetih godina. Tijekom rata započetog 1991. na prostoru bivše Jugoslavije neki su poginuli, ali većina ih je živa i žive po svijetu neometani.

Tigrovi su bili najprije ultra-navijači Crvene zvijezde iz Beograda, a među njima je bilo kriminalaca puštenih iz zatvora. Prije negoli su postali paravojnici ratnim vještinama su ih obučavali bivši časnici Legije stranaca kao što je bio Molirad Ulemek zvani Legija. Na početku je bilo oko tisuću tigrova, a ubrzo se brojka utrostručila.

- U srpnju 1991. Tigrovi su napali selo pokraj Iloka, protjerali i žitelji iz toga gradića, te je tako započela invazija Slavonije. To su i obećali. Kada su u zračnoj luci dočekali igrače Crvene zvijezde koji su u svibnju (1991.) postali prvaci Europe, Arkan im je prišao s grumenima zemlje upravo iz Slavonije i poklonio ih je igračima jamčeći im kako će ta hrvatska regija ubrzo postati srbijanska. Vojni analitičari su napadi tigrova podsjećali na prodore sovjetskih snaga tijekom Drugog svjetskog rata, ali i turskih racija pet stoljeća ranije. Podizali su blokade na cestama, eksplozivima rušili mostove, palili kuće, te činili pokolje, mućenja i masovna silovanja, piše Corriere della Sera o tom teroru kojim je započeo napad na Hrvatsku, te se naglašava kako do danas nisu osuđene osobe za te zločine.

- Tigrovi su beskonačni zaplet (priča) grozota. Uključujući i njihove konclogore. Gotovo nitko za sve to nije platio, piše Corriere della Sera i naglašava kako ima i onih koji i danas tigrove smatra “herojima”.

- Slavlja, molitve, plač, zahvale. Arganov grob (ubijen 2000. u Beogradu) je meta hodočasnika. I to ne samo Srba, već na njegov grob dolaze i ekstremisti desnice iz cijele Europe. Na internetu postoji značajno tržište “relikvija” tigrova. Njihovi portreti, uniforme, beretke dostižu visoke cijene, do tisuću eura za upotrebljenu uniformu. Jao si ga onome koji govori loše o Arkanu i njegovim paravojnicima…

List piše kako postoje veze između Srba i kalabrijske mafijaške organizacije ‘'Ndranghete, te kako je ta veza nastala još tijekom rata. Tigrovi su imali golemu količinu oružja koje je trebalo mafijašima za njihove unutarnje borbe. Danas Srbi surađuju s ‘'Ndranghetom u krijumčarenju drogom. U ulasku Srba u svjetsku narkotrafiku ključnu je ulogu odigrao i Darko Šarić (sada u zatvoru u Beogradu).

Corriere della Sera piše kako je Arkan bio uhićen u Milanu 1974. kada je pokušao opljačkati jedan restoran. Za njega se kaže kako je bio “neuravnotežena osoba koja u normalnoj situaciji ne bi mogao sakupiti dovoljno novaca ni za večeru”, a njegove su “trupe bili barbari stalno drogirani i pijani”. Željko Ražnatović bio je “bivši kradljivac, bivši špijun i bivši plaćeni ubojica srpskih tajnih službi koje su ga spašavale od uhićenja i zatvora, a kada u tome nisu uspijevale pomagale su mu u bijegu iz zatvora. Nije bio pravi kriminalac, već osrednji lopov s velikom zaštitom, jedan s preporukama”.

Spominju se Jovica Stanišić i Franko Simatović kao članovi srpske tajne službe koji su pomagali tigrovima. Za ubojstvo Arkana osuđen je Dobrosav Gabrić koji se nalazi u zatvoru u Južnoafričkoj Republici. Iznosi se i gdje sve djeluju razne srbijanske mafije, gdje su po svijetu raseljeni tigrovi, te kako vjerojatno postoje osobe, novi Wiesenthali (Simon Wiesenthal je bio lovac na naciste) koji tragaju za srpskim zločincima.