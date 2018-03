Drugi je, a na Olimpijadu ne može jer je – premlad

Patrika Pavića, 14-godišnjeg učenika osmog razreda zagrebačke Osnovne škole Ante Kovačića koji je drugi na listi najboljih mladih informatičara, ne namjeravaju pozvati na Hrvatsku informatičku olimpijadu. I to samo zato što ovaj, inače odličan učenik i natjecatelj iz brojnih drugih predmeta, ide u osnovnu školu.

Njegove godine, kao diskriminirajuća odluka zbog koje ne može na Olimpijadu, loše su opravdanje, tim više što je ovaj iznimno nadaren dječak drugi na listi najboljih upravo među srednjoškolcima. Apsurd je tim veći jer pozivnicu za Državnu olimpijadu dobiva prvih 24 na listi. Ne i Patrik!

Bjelorus sa sedam nastupa

Patrik je drugi, a zbog propisanog pravilnika u kojem baš nigdje eksplicitno nije istaknuto da osnovnoškolci ne smiju na Olimpijadu, i njegova lošeg tumačenja u Hrvatskom savezu informatičara, dječak koji je sve svoje slobodno vrijeme uložio u učenje, nadogradnju svoga znanja i vježbu, za svoj je trud nagrađen – izbacivanjem s popisa zasluženih.

Dapače, nepravda nanesena ovom mladom genijalcu tim je veća jer se najboljih deset s Olimpijade ujedno poziva i na izborne pripreme za ulazak u četveročlani nacionalni tim. Patrik se na ovakav rasplet događaja pripremao, iako se nadao pozivnici jer ista je sudbina lani zadesila njegova prijatelja Krešimira Nežmaha. Žalosno, jer ovakvi se talenti rađaju, potvrđuju to i u Zagrebačkom informatičkom savezu, svakih deset godina. Dapače, praksa pozivanja najboljih osnovnoškolaca na Olimpijadu u Hrvatskoj trajala je do 2011. godine i spornog pravilnika. I dok Hrvatska očigledno ne zna poticati darovitost među svojim mladim učenicima, druge države znaju pa njihovi daroviti učenici dobivaju priliku za daljnji razvoj. Potvrđuje to i slučaj Genadija Korotkeviča, učenika iz Bjelorusije koji se natjecao na seniorskim olimpijadama IOI sedam puta, tri puta kao osnovac i četiri puta kao srednjoškolac. Zbog slučaja Patrika Pavića uložena je žalba, a rok za odgovor i ispravak ove nepravde istječe danas.

Prema potrebama učenika

Zadnja je to prilika žele li odgovorni poslati poruku koja se posljednjih godinu dana naročito reklamira, barem u kontekstu kurikularne reforme, a ta je da će se sustav konačno okrenuti potrebama učenika. Situacija je tim gora kada je jasno da već od sljedeće godine uvodimo obveznu informatiku u pete i šeste razrede, uveli smo mikroračunala, obećavamo kako će učenici učiti kritički misliti – a kada u sustavu takvog već imamo, njemu se zahvalimo i poručimo mu – ne možeš na Olimpijadu jer si premlad!