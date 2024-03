Antunović: 'Milanoviću je cilj bio kaos, znao je da mu je kandidatura protuustavna'

Zoran Milanović ne iznenađuje me previše. On je svjesno ušao u narušavanje ustavnopravnog poretka s ciljem da propagira svoju moguću buduću poziciju kao predsjednika Vlade. Pritom je izmanipulirao SDP, kojem odgovara da bude izmanipuliran jer je u proteklom vremenu izgubio velik broj i birača i članova stranke – komentirala je nekadašnja potpredsjednica Vlade, potpredsjednica Sabora, ministrica obrane i zamjenica predsjednika SDP-a Željka Antunović potez predsjednika države Zorana Milanovića, koji je u petak objavio svoju kandidaturu za premijera. Nadovezala se i na ulogu predsjednika SDP-a Peđe Grbina u tome.

– Od SDP-a već godinama očekujem da da svoj aktivan doprinos demokratizaciji Hrvatske, odnosno jačanju slabašne demokracije nastale kao rezultat cijelog niza loših poteza HDZ-ovih vlada kojima smo svjedočili i svjedočimo. Ali da SDP to radi tako da se u propagandne svrhe dovodi u pitanje ustavnopravni poredak, s Milanovićem ili bez njega, za mene je razočaranje. Nedostatak unutarstranačke demokratičnosti, podsmjehivanje i svjesno narušavanje ustavnopravnog poretka nisu jamstvo očekivanja koje imam od ovih izbora. I nisu jamstvo promjene za koju mislim da se u Hrvatskoj treba dogoditi – ocijenila je Antunović.

O jučerašnjoj odluci Ustavnog suda, koji je poručio da Milanović na izbore ne može izaći kao premijerski kandidat sve dok ne podnese ostavku na mjesto predsjednika države, Antunović je kazala: – Nisam čula nijednog nezavisnog pravnog stručnjaka koji kaže da potez predsjednika države može ustavnopravno proći. Ovakvu sam odluku Ustavnog suda i očekivala. Svi oni koji žele zakonitost i red u Republici Hrvatskoj tu će odluku i poštovati. Oni koji je ne budu poštovali spadaju u kategoriju zagovaratelja kaosa. Postoje politički načini da se ruši nedemokratska i loša vlast, ali za to treba političkog znanja, političke dosljednosti i puno uloženog truda – izjasnila se nekad istaknuta SDP-ovka. Zanimalo nas je može li predvidjeti buduće Milanovićeve poteze.

– Od samog početka Milanovićev je cilj bio da stvori kaos na političkoj sceni. I u tome je uspio. Uspio je sebe nametnuti kao reklamnu figuru političke opcije koja nipošto nije mogla biti sigurna u svoju pobjedu. Čvrsto sam uvjerena da on nije vjerovao u to da je njegova kandidatura u skladu s Ustavom, ali ipak je to učinio iz politikantskih i populističkih razloga. I zato mislim da će se i dalje nastaviti ponašati u neskladu s Ustavom, provocirati institucije, poput DIP-a i Ustavnog suda, i pritom uživati – rekla je Željka Antunović.

– Radi se o osobnom nadjačavanju sa svojim vječitim konkurentom Andrejem Plenkovićem. Pritom ni jedan ni drugi ne biraju sredstava i dovode u pitanje stabilnost i prosperitet zemlje – ustvrdila je Antunović.

