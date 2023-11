Antolić: Postoji mogućnost da se Schlosserov dom ponovo otvori ako se nađe koncesionar

Ako se planinareći uputite prema Velikom Risnjaku i čuvenom te jednom od najljepših planinarskih domova u nas - Schlosserovom domu, ili pak ako infomaciju o tom domu potražite na internetu, suočit ćete se s istim - DOM JE ZATVOREN! Baš tako, velika slova s uskličnikom. Kao upozorenje da je u dom nemoguće ući, odmoriti se ili se u njemu skloniti. I kao upozorenje da dom propada. Vidi se to i golim okom kada se dođe i stane pred njegova zaključana vrata. I traje to već godinama iako je taj planinarski objekt u kategorizaciji naveden kao objekt nacionalnog značaja. Tim planinarskim domom - čiju su izgradnju u jesen 1931. započeli planinari i završili je godinu kasnije pa je u rujnu 1932. i otvoren - održavajući ga i nekoliko puta obnavljajući do 1991. upravljale su planinarske udruge, da bi te godine prešao pod upravu Nacionalnog parka Risnjak, u čijim je upravljačkim rukama i danas.

E sad, u idućih mjesec i pol dana, prije odlaska saborskih zastupnika na božićne i novogodišnje blagdane, na dnevnom redu Sabora naći će se i rasprava o prijedlogu izmjena Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH kojim se naumilo planinarske domove i kuće povjeriti na upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode ili županijama, ovisno o tome na čijem se području ti objekti nalaze. Ta namjera države, odnosno Vlade, planinare, planinarske udruge i Hrvatski planinarski savez (HPS) prilično je uznemirila, čak i uplašila, pa su svi oni tijekom e-savjetovanja o tom zakonu uputili čak 67 svojih komentara vezanih za tu zakonsku odredbu koja se odnosila upravo na moguću sudbinu planinarskih domova. A prema toj sudbini, od ukupno 110 planinarskih domova i kuća u Hrvatskoj, njih 47 koji se nalaze na zemljištu u vlasništvu RH te njima sva protekla desetljeća od kada su ih i izgradili, opremili i održavaju ih - upravljaju HPS i planinarske udruge članice HPS-a, sad bi dobilo nove upravljače. Tako bi prema tom nacrtu zakona koji se pojavio u e-savjetovanju 24 planinarska doma potpala pod upravljanje sedam javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, dok bi 23 planinarska doma, koja nisu u zaštićenim područjima, prešla u upravljačke ruke deset županija.

70. rođendan NP Risnjak, a dom zatvoren

I sad se vratimo na Schlosserov dom kojim upravlja Nacionalni park Risnjak. I koji je zatvoren. I to u trenutku kada je NP Risnjak, kao što je bilo prije dva mjeseca, obilježio i proslavio točno 70 godina od svog osnutka. Treba li uopće navoditi pitanje koje se samo nameće - bi li moguće izmjene zakona, budu li prihvaćene, i ostale planinarske domove mogle dovesti u istu situaciju u kakvoj je Schlosserov dom. Konkretnije, da nakon promjene upravljača stave ključ u bravu pa planinare umjesto njihovih otvorenih vrata na vratima dočekaju - lokoti.

Kako bismo razjasnili cijelu situaciju oko toga zašto je Schlosserov dom opet već dulje vrijeme zatvoren, obratili smo se vršitelju dužnosti ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park Risnjak Mariju Antoliću.

Zašto Schlosserov dom na Risnjaku opet ne radi, i to već treću godinu zaredom, u čemu je problem, upitali smo odmah na početku.

- Tijekom 2020. dva je puta objavljen Poziv za dodjelu koncesijskog odobrenja, ali nije pristigla nijedna prijava. Zatim je 2021. dom radio, a 2022. Schlosserov dom nije bio otvoren zbog odustajanja ugovorenog koncesionara. Koncesionar je odustao iz osobih, zdrastvenih razloga nekoliko dana prije nego što je dom trebao biti otvoren. A ove godine u travnju bio je raspisan novi Poziv za dodjelu koncesijskog odobrenja, ali na njega nije pristigla nijedna prijava. Razlog koji potencijalne koncesionare sprečava da ga preuzmu nije nam poznat. Naša je pretpostavka da je proteklih godina mogući problem bio COVID-19 ili migrantska kriza koja je bila na području NP Risnjak - kazao nam je Antolić.

Zanimalo nas je kako on gleda na činjenicu da je NP Risnjak prije dva mjeseca proslavio 70. godišnjicu od svog osnutka, a da u trenutku obilježavanja tako značajne obljetnice Schlosserov dom - jedan od prepoznatljivih simbola Risnjaka i uvijek omiljeno mjesto za odmor i smještaj planinara - ne radi.

- Kako sam već naveo, u ovoj je godini objavljen Poziv za dodjelu koncesijskog odobrenja, ali nije pristigla nijedna prijava. Smatramo da smo, sukladno svim zakonskim propisima, učinili sve što možemo da se dom otvori, ali na javljanje potencijalnih koncesionara ne možemo utjecati. I nama je od velike važnosti da dom bude otvoren, ne samo u godini obilježavanja 70. godišnjice osnutka, već u svakoj sezoni - uzvratio je ravnatelj NP Risnjak.

Ako je već tako, postoji li onda mogućnost da se dom u skoro vrijeme opet otvori i ponovno bude na raspolaganju svima koji planinareći pohode Risnjak, pitali smo dalje.

- Postoji mogućnost da se dom ponovo otvori ako se nađe koncesionar. Trenutačno se priprema, odnosno revidira nacrt natječajne dokumentacije za davanje doma u zakup te će se isti raspisati početkom sljedeće godine. Projekt za obnovu doma prijavljen je krajem veljače 2023. i još uvijek se čekaju rezultati. Ako rezultati projekta budu pozitivni, kreće se u obnovu već 2024. pa će dom biti zatvoren i tijekom građevinskih radova. Nakon cjelokupne obnove očekujemo veći interes potencijalnih koncesionara - odgovorio je Antolić.

Vjetar odnio dio limenog krova

Da bi se Schlosserov dom opet otvorio najprije ga treba obnoviti i popraviti jer je zbog zatvorenosti prilično propao, u što sam se i sama nedavno uvjerila kada sam, penjući se na Risnjak, stigla pred izvana već prilično orunuli dom. Što bi sve trebalo napraviti da se dom opet osposobi i vrati u funkciju te koliko bi novca u to trebalo uložiti, bilo je stoga pitanje za ravnatelja Antolića koji nas je uputio u kronologiju situacije vezane i uz planinarski dom na Risnjaku i uz onaj na Snježniku.

Ukratko, JU NP Risnjak je, nakon prvotne prijave projekta, u listopadu 2021 potpisala Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju planinarskih domova na Risnjaku i Snježniku. Mjesec dana kasnije objavljeno je javno nadmetanje za usluge izrade te dokumentacije. Po završetku procedure odabran je izvršitelj usluge s kojim su u ožujku 2022. potpisani ugovori za to pa se, prema navodima, tijekom 2022. radilo na izradi projektne dokumentacije, ishođeni su posebni uvjeti za izradu glavnog projekta, napravljen je glavni projekt i izvedbeni projekt te objedinjeni troškovnici za rekonstrukciju i unutarnje uređenje oba doma. Dobivene su i građevinske dozvole za rekonstrukcije oba doma. Javna ustanova paralelno je radila i na pripremi dokumentacije za apliciranje projekta na EU fondove.

- A kako je u studenom 2022. otvoren Poziv za zaprimanje projektnih prijava na natječaj Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Javna ustanova je u veljači ove godine uspješno podnijela projektni prijedlog u sustav eNPOO u kojem su glavne aktivnosti upravo rekonstrukcija planinarskih domova Risnjak i Snježnik. Rezultati natječaja još uvijek se čekaju. Napominjemo da je predmetni Poziv zatvoren te da vrijeme podnošenja projektnog prijedloga ne utječe na trajanje ocjenjivanja, obzirom da nadležno tijelo, u ovom slučaju Ministarstvo turizma i sporta, počinje s pregledom i ocjenom svih prijavljenih projekata predmetnog natječaja tek nakon zatvaranja Poziva - citirao je Antolić dio službenog očitovanja vezanog uz obnovu planinarskih domova na Risnjaku i Snježniku, dodavši kako je ukupno procijenjena vrijednost obnove planinarskog doma na Risnjaku - nešto malo više od 1,5 milijuna eura bez PDV-a, što uključuje sve potrebne građevinske radove na objektu te opremanje interijera i eksterijera .

- Dok se čekaju rezultati navedenog Poziva, JU NP Risnjak obnavlja dom prema potrebi. Primjerice, prije nekoliko dana, točnije 28.listopada, uslijed vremenskih neprilika jak vjetar odnio je dio limenog pokrova na domu i trenutačno radimo na otklanjanju i popravku te štete - naglasio je Antolić.

Schlosserov dom 21 godinu stariji od NP Risnjak

Kako je zahvaljujući incijativi i radu članova HPD Sušak izgradnja Schlosserova doma započela u jesen 1931., a dom je svečano otvoren u rujnu 1932., što znači da je na svom mjestu stajao 21 godinu prije nego što je proglašen Nacionalni park te su ga od njegova otvorenja planinari stalno održavali i popravljali, s tim da je posljednja veća obnova dovršena 1988. kada dom i poprima današnji izgled te postaje jedan od najljepših planinarskih domova u Hrvatskoj, planinarske su organizacije domom i upravljale sve do 1991. kada on prelazi pod upravu NP Risnjak, u čijim je upravljačkim rukama i danas. Zbog svih ovih činjenica zanimalo nas je što i sam Antolić misli - bi li bilo bolje da se upravljanje Schlosserovim domom vrati u ruke planinara, odnosno Hrvatskog planinarskog saveza i njegovih planinarskih društava, te bi li on bio sklon to predložiti i o tome razgovarati.

- Planinarski dom Schlosser na Risnjaku u vlasništvu je RH, a njegovo upravljanje bit će prema Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, gdje ćemo se kao Javna ustanova toga i pridržavati - dobili smo ovakav odgovor, nakon kojeg je uslijedilo sljedeće pitanje - ako niste skloni prvotnom prijedlogu što onda, kako i kad kanite poduzeti da se Schlosserov dom konačno opet otvori i bude ono što mu i jest namjena?

- Poduzet ćemo sve da se dom otvori i nadamo se njegovoj potpunoj rekonstrukciji. Ako ne dobijemo pozitivan odgovor od Ministarstva turizma, radit ćemo na tekućim popravcima i njegovom osposobljavanju koliko će nam dozvoljavati novčana sredstva - iako izrečeno općenitim riječima ravnatelj Antolić ipak se na nešto obvezao.

Zbog izgradnje Schlosserova doma kasnio završetak Premužićve staze

Naravno, zanimalo nas je i što o cijeloj ovoj novovjekoj žalosnoj i nesretnoj priči o planinarskom domu na Risnjaku kažu oni koji su za njegovo postojanje i tako dugi vijek najzaslužniji - predstavnici mnogobrojne planinarske zajednice. Zato smo porazgovarali s glavnim tajnikom Hrvatskog planinarskog saveza (HPS) i autorom impresivnog "Planinarskog vodiča po Hrvatskoj" Alanom Čaplarom.

- Schlosserov dom sagrađen je 1932. sredstvima ondašnjeg Hrvatskog planinarskog društva (HPD). I čak je izgradnja Premužićeve staze na Velebitu malo kasnila i završena je godinu kasnije, 1933., također sredstvima HPD-a, jer je sva svoja raspoloživa sredstva HPD te 1932. uložilo u izgradnju Schlosserova doma na Risnjaku. A Ljudevit Schlosser, po kojem je taj dom i nazvan, bio je ujedno i prvi predsjednik HPD-a nakon što je 1874. HPD i osnovan. On je bio botaničar, istraživač flore na Risnjaku i na taj mu se način, nazvavši dom po njemu, na neki način odala počast. Krajem 80-ih godina prošlog stoljeća HPS je osigurao sredstva za temeljitu rekonstrukciju pa je dom tada obnovljen. Potom je dogovoreno i 1990. sklopljen je ugovor kojim je HPS dom dao na upravljanje JU NP Risnjak jer se to tada činilo dobrim. I to je neko vrijeme i bilo dobro, pri čemu valja napomenuti da HPS do dan danas plaća redovno osiguranje Schlosserova doma - kazao nam je uvodno Čaplar nastavljajući kako HPS i JU NP Risnjak imaju kvalitetnu suradnju, a dokaz tome je i činjenica što je HPS prije nekoliko godina nagradio JU NP Risnjak kao svog najboljeg vanjskog suradnika.

- Mi znamo da se Javna ustanova jako trudi oko obnove Schlosserova doma i planinarskog doma Snježnik, koji se također nalazi u granicama NP Risnjak. No neke odredbe zaista ograničavaju Javnu ustanovu da na efikasan način upravlja tim objektima. Nije do njih, nisu oni krivi za ovu situaciju. Oni su u vrlo nezgodnoj situaciji. Oni u Javnoj ustanovi maksimalno se trude, ali nemaju funkcionalne mehanizme - pokazujući razumijevanje za cijelu situaciju uzeo je Čaplar u obranu JU NP Risnjak.

Birtiju je lakše otvoriti na plaži nego na Risnjaku

Ipak, i njega smo pitali - bi li bilo bolje da se upravljanje Schlosserovim domom vrati u ruke planinara?

- Svugdje u Europi princip je da planinarskim domovima upravljaju planinarska društva i planinarski savezi. Kada je riječ o modelu upravljanja, mi mislimo da za svaki planinarski objekt treba pažljivo razmotriti i analizirati situaciju, s obzirom na njegovu lokaciju, povijest i važnost. HPS-u je jako važno da se svim planinarskim domovima upravlja održivo. A ono što je prvo i osnovno jest da se planinarske domove ne može promatrati kao poslovne prostore i ugostiteljske objekte, već kao objekte namijenjene za sigurnost planinara na nepristupačnim ili teško pristupačnim mjestima - naglasio je Čaplar koji se na kraju osvrnuo i na to zašto se nitko nije javio za koncesiju koja se odnosila na Schlosserov dom.

- Svakome tko se želi baviti ugostiteljstvom lakše je birtiju otvoriti na plaži nego na Risnjaku jer će do teško dostupnog planinarskog doma sve morati nositi na leđima. K tome, tamo nema ni struje, ni vode, ničega. Sve što se tiče opremanja, održavanja i nabavke svodi se na penjanje i nošenje na leđima. Skoro da bi nekoga trebalo plaćati da bude u tom domu - kazao je Čaplar ipak se nadajući da će Schlosserov dom jednom opet trajno otvoriti svoja vrata.

I mi se pridružujemo tim nadama i željama jer do Schlosserovog doma smještenog na divnom mjestu vodi pet markiranih planinarskih staza iz raznih smjerova pa uspon do njega, ovisno kojom od tih staza idete, može trajati od jednog do nešto više od tri sata. A onda kad ga ugledate i konačno stanete pred njega nema ništa draže nego moći, kao nekad, u njega ući, presvući se, okrijepiti, podružiti, zapjevati pa, ako se poželi, i prespavati. Naravno, i uzverati se na stijene ponad njega pa ga pogledati i s visina znajući da se i pri silasku u njega može opet svratiti.