NA 26-metarskoj kamenoj litici: Ovaj se planinarski dom nalazi na najnižoj nadmorskoj visini

Točno 130 stepenica. Toliko dijeli planinarski dom na najnižoj nadmorskoj visini u Hrvatskoj, a kažu i na svijetu, od plaže u Jablancu u blizini Senja. Planinarska kuća Miroslav Hirtz nalazi se na 26-metarskoj kamenoj litici i ujedno je početna točka označene planinarske staze koja vodi do vidikovca i planinarskog doma Alan na Velebitu, udaljenog četiri sata hoda, a nakon kojeg se može doći do Štirovače pa preko vrha skroz do Otočca.

No oni koji nemaju tako velike ambicije imaju što raditi i u okolici Jablanca. Popeti se može na brdo Klačnica ili se prošetati do Stinice i obližnjeg zaljeva Zavratnica. “Najnižu” planinarsku kuću sagradio je prije II. svjetskog rata dr. Miroslav Hirtz, poznati hrvatski prirodoslovac i putopisac. Godine 1962. otkupio ga je Hrvatski planinarski savez, obnovio i predao na upravljanje planinarima Samobora, a 1980. planinarskom društvu MIV iz Varaždina. Uz nekoliko spavaonica i skloništa ima i dvije opremljene kuhinje, blagovaonicu, kupaonicu, dva sanitarna čvora i prostrane terase. Otvorena je od 1. svibnja do 30. rujna, no izvan sezone, kaže Milan Turkalj iz HPD MIV-a, jedna spavaonica s deset kreveta koristi se kao sklonište i dostupna je svim planinarima.

Foto: HPD MIV Varaždin

– No onda se sve mora ponijeti sa sobom, od posteljine do hrane, a tko hoće, može prespavati i u vreći. A izvan sezone nema struje ni vode, a ni toaleta – kaže Turkalj. U samom Jablancu, pak, mogu se razgledati ostaci srednjovjekovnih zidina i kule tadašnjeg naselja Ablana koje je razoreno u ratu s Turcima u 16. stoljeću. Odmah pokraj je i crkva sv. Nikole iz 12. stoljeća, a to su reprezentativni primjeri povijesti tog mjesta. A oni koji, pak, vole ribolov, mogu zamoliti i nekog od lokalaca za prijevoz barkom. Naći ribolovca neće biti teško jer stanovništvo, osim turizma, živi pretežno i od ribolova.