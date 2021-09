Ankica Mamić: SDP-u fali i političkih i kadrovskih rješenja

1. Izbacivanja iz stranke, raspuštanja ogranaka, podjele, optuživanja... Sve se to događa u SDP-u, i to uoči raspisivanja unutarstranačkih izbora. Kako bi sve to moglo završiti i bi li ta uzdrmanost ovaj put mogla biti kobna za SDP?

Očito je da u SDP-u ne postoji ni političko ni kadrovsko rješenje krize u kojoj je ta stranka već godinama. Dok se nije pojavila nova lijeva opcija, građani skloni toj opciji birali su SDP jer je za njih bilo što na desnoj strani spektra bilo neprihvatljivo. I tako je SDP živio na nekoj staroj slavi. Kada je za predsjednika izabran Davor Bernardić, naslijedio je Milanovićeve kadrove u Saboru i u javnosti jer su mediji uvijek zvali bivše ministre da daju mišljenje o svim relevantnim temama. Bernardiću njegovi stranački kolege zapravo nikada nisu pružili pravu priliku, a on očito nije imao liderskog potencijala jer se nije uspio nametnuti. Iako on nikoga nije izbacivao, što znači da je imao posve suprotnu strategiju od Peđe Grbina, ipak je pri prvom gubitku izbora dekapitiran. Točnije, na EU izborima SDP je prošao iznad očekivanja ne zato što je bio dobar, već zato što je HDZ išao s posve novim imenima. Tako je Bernardić preživio samo do parlamentarnih izbora. A lijevi birači sad imaju izbora, tako da je SDP u nemogućoj situaciji i bez nekog rješenja, bilo političkog bilo kadrovskog, i može samo i dalje tonuti.

2. Kada u stranci tako vrije i sve kipti od međusobnih obračuna, može li se stranka uopće posvetiti problemima građana?

I u onoj krizi dok je Bernardić bio na čelu SDP-a vidjeli smo da ne može, a sad se to samo potvrđuje. U njihovu obranu ipak treba reći da stranačke krize, sukobi, neslaganja i nerazumijevanja dobivaju puno veću pozornost medija i javnosti nego neke konstruktivne ideje. Loše vijesti su uvijek puno zanimljivije nego dobre. I lakše dobivaju na vidljivosti. Sad nikoga ne zanima što SDP govori i gradovima i županijama.

3. Može li platforma Možemo! na političkoj sceni ozbiljno preuzeti mjesto SDP-a i može li to preuzimanje postati trajno?

Možemo! sigurno preuzima mjesto SDP-a i postaje prvi izbor biračima lijevo od centra zbog loše situacije u SDP-u. Ali prerano je govoriti da će to biti trajno rješenje. Budućnost platforme Možemo! ovisi i o njezinu uspjehu ili neuspjehu u Zagrebu, o njezinu kadrovskom potencijalu. Osvajanjem Zagreba platforma Možemo! dobila je fantastičnu pozornicu

Pogledajte video: Sudar dvaju putničkih brodova kod Hvara