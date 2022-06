Analitičari o aferi u Splitu: 'Puljak gadno griješi. Iza svake afere ponavlja iste riječi, birači to shvaćaju'

Ivica Puljak održao je u ponedjeljak sa suradnicima Bojanom Ivoševićem i Lukom Baričićem presicu na kojoj se trojac očitovao o seksualnoj aferi koju je otkrio Večernji list.

Podsjetimo, riječ je o prepisci iz koje proizlazi da je Baričić slao eksplicitne fotografije i videa djevojci iz Srbije, a da bi je potom tražio da s njenom maloljetnom sestrom, on i bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, ostvare spolni odnos.

Prvi je pred novinare stao Baričić koji je priznao svoje nemoralno djelo i najavio izlazak iz politike.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

"Da, pogriješio sam. Ali nemam namjeru ovdje opravdavati svoju intimu. Povlačim se iz politike, a ako na ovim izborima kao član liste Ivica Puljka uđem u Gradsko vijeće svoj mandat neću konzumirati", kazao je Baričić dodavši kako će cijeli slučaj prijaviti policiji i DORH-u zbog sumnje da je nasjeo na "političku navlakušu".

"Ovdje je riječ o lažnim profilima. Sumnjam da iza svega stoji blizak suradnik Željka Keruma - Tonći Omrčen", završio je Baričić koji ujedno obnaša i funkciju u Predsjedništvu parlamentarne stranke Centar.

Zatim je riječ preuzeo Bojan Ivošević koji je kazao da je netko maliciozan iskoristio Lukino povjerenje i da on u tome nije sudjelovao, već se navodno maloljetnoj djevojci javio tek nakon Baričićevog višednevnog nagovaranja.

"Ja eksplicitne fotografije i videa nisam slao. Kad mi je osoba rekla da je maloljetna prekinuo sam razgovor", kazao je Ivošević. No ta teza nije točno jer je Večernji list objavio prepisku u kojoj Ivošević ipak nastavlja s razgovorom unatoč činjenici što mu je osoba rekla za godine.

S presicom je završio Ivica Puljak kazavši da je ovo rezultat obavještajnog podzemlja i mafije.

"Stali smo na rep mafiji. Pokušavaju nas diskreditirati. Želim da takvi ljudi isele iz ovog grada", kazao je Puljak uopće ne problematizirajući pritom bjelodanu činjenicu da su mu dva najbliža suradnika prije nepunih mjesec dana htjeli ostvariti sumnjivu vrstu odnosa s osobom koja se predstavila kao maloljetna.

Užarila se i splitska i nacionalna politička scena. Većina kandidata na izborima za gradonačelnika Splita koji se održavaju 26. lipnja s gnušanjem su osudili ovaj skandal - Zoran Đogaš nestranački kandidat HDZ-a, Davor Matijević iz SDP-a te Josip Markotić iz Mosta.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Najglasniji je bio Željko Kerum kojeg su Puljkovi ljudi prozvali za namještaljku.

"Puljkovi su ni su prije godinu dana govorili da je Omrčen nepismen i polupismen čuvar parkinga, a sad hoće reći da je on takav nasanjkao Ivoševića, koji je informatički stručnjak, inženjer. Pa kako to stoji? Nikako. Što nije blokirao broj? Ja imam dnevno stotine poruka i poziva i sve koji su mi čudni blokiram. Što on to nije blokirao? Oni su htjeli seks s maloljetnicom'', uvjeren je Kerum.

Pred kameru je stao i prozvani Omrčen poručivši da će tužiti Baričića zbog klevete te da će iznos od dobivene parnice uplatiti svim žrtvama nasilja Bojana Ivoševića.

"Naravno da nemam nikakve veze s ovom pričom. Osim toga tko može dokazati da te dvije sestre ne postoje? Što će Ivošević i Puljak napraviti ako se one pojave? Ovdje je poanta u tome da bi gradom upravljali seksualno devijantni ljudi koji su kako kažu nasjeli na prevaru", kazao je Omrčen.

Stručnjak za politički marketing iz Splita, Jerko Trogrlić, kaže da je prerano suditi o tome u kolikoj će mjeri ova afera naštetiti Puljku na nadolazećim izborima.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

"Priča je sada kompleksna. S jedne strane su ljudi koji vjeruju Puljkovim tezama o paraobavještajnom podzemlju i još daju kredita Ivoševiću, a s druge strane su oni koji u svom vide strašan problem. I moralni i etički preko kojega neće moći prijeći. Mislim da je Puljak odabrao jedinu moguću taktiku, ali pitanje je koliko je nezadovoljstvo dosadašnjim vođenjem grada nešto što će uspjeti na emotivnom razini birača zasjeniti ovu priču"; kazao je Trogrlić.

Trogrlić se osvrnuo i na Puljkovu tezu kako je Baričić invalid i ranjiva skupina.

"Da bi umanjio neprimjereno ponašanje svog suradnika koristi etiketu seksualne frustriranosti prema cijeloj skupini građana što je apsolutno pogrešno i neprimjerena te bi moglo izazvati negativnu reakciju baš od strane te ranjive skupine", kaže Trogrlić postavljajući tezu da Baričića invalidnost ne može ekskulpirati od namjere i nemoralnog ponašanja.

Puljak ga pokušao prikazati "graničnim" tipom iako je član Predsjedništva stranke Centar i doktor znanost pa se postavlja pitanje je li ga Puljak u svoj tim uopće uzeo zbog njegovih referenci ili činjenice da njegovim hendikepom može emocionalno manipulirati javnost.

S druge strane stručnjakinja za komunikaciju Ankica Mamić kaže kako je Puljkov diskurs u posljednjih godinu dana prokazan.

"Prvo je izbila Ivoševićeva afera s antisemitizmom, pa je prijetio novinarki, pa je Puljak pjevao ustaške pjesme, pa je bilo sumnjivih natječaja, pa se dogodio sumnjivi otkaz čistačici s invaliditetom... Nevjerojatno je da svaki put ponove isto - pogriješili smo, nećemo više i HDZ je kriv. To birači više neće uzimati za ozbiljno jer je previše puta ponovljeno. Ovdje ne treba raspravljati o tome tko ih je navukao u klopku već o njihovim namjerama i pokušaju. Za ovakve stvari nema opravdanja i stoga se s komunikacijskog aspekta čudim Puljku što je i ovo pokušao opravdati", kaže Mamić.