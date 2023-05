Moćni američki bombarderi nadlijeću BiH: Srbi ih ne pamte po dobrome, evo o čemu je riječ

ZADIVILI VOJNE EKSPERTE

Kako su Ukrajinci oborili nezaustavljive ruske rakete? Pentagon nije imao pojma da Patriot to može

Ukrajincima je za rukom pošlo iskoristiti Patriote do krajnjih granica čime su zadivili i generale i eksperte najjače vojne sile na svijetu. I to u rekordnom roku, jer to obrambeno oružje u Ukrajinu je stiglo u travnju ove godine