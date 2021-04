Ambriović Ristov: Cijepila sam se AstraZenecom jer nemam nikakvih sumnji u to cjepivo

S Andrejom Ambriović Ristov (53), predstojnicom Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković i članicom Znanstvenog savjeta Vlade koja se cijepila AstraZenecom, dok su je drugi masovno odbijali razgovarali smo o sigurnosti tog i drugih cjepiva, te o stanju epidemije.

Vi ste se prošli tjedan cijepili AstraZenecom. Jeste li imali dvojbi oko tog cjepiva?

Moram najprije reći da ja nisam imala svoj izbor cjepiva. Meni je samo bilo bitno da se cijepim što prije, no nisam se željela cijepiti dok na red ne dođu ljudi moje dobi. No, vidjevši da vlada velika sumnja u to cjepivo, javila sam se prošli tjedan svojoj liječnici i rekla da neću odbiti AstraZenecu te me je liječnica poslala na cijepljenje. Time sam htjela i pokazati vlastitim primjerom da nemam nikakvih sumnji u to cjepivo. Stava sam da će u ovoj pandemiji na kraju svatko od nas biti izložen virusu i vrlo vjerojatno će svatko od nas na kraju oboljeti od COVID-a. Nema načina da bilo tko od nas unaprijed zna hoće li imati slabije ili teže simptome. U odluci cijepiti se ili ne treba odvagati rizik od cijepljenja s rizicima prebolijevanja COVID-19, a u toj usporedbi cijepljenje se nameće kao izbor. Sva tri cjepiva koja su trenutačno u upotrebi u Hrvatskoj su sigurna i potiču stvaranje djelotvornog imunosnog odgovora. Pratim relevantnu literaturu i smatram da su nuspojave kod cjepiva tvrtke AstraZeneca vrlo rijetke.

Neke su zemlje preporučile da se AstraZenecom ne cijepe mlađe žene zbog vrlo rijetke nuspojave, tromboembolije?

Primijećene tromboembolije posebno su rijetke za osobe starije od 50 godina. Moje je mišljenje da bi bilo dobro preporučiti ovo cjepivo upravo za dob iznad 50 jer je većina tromboembolija zabilježena u mlađih žena. Ovim ograničenjem ovo se cjepivo po nuspojavama ne bi razlikovalo od mRNA cjepiva. Mnogi lijekovi, koje naši građani uzimaju svaki dan, isto tako imaju rizik od ozbiljnih nuspojava, pa tako i tromboembolije. Zašto nitko ne propituje nuspojave za lijekove koje piju, a posebno za njihove kombinacije?

AstraZenecu odbijaju i stariji, svjedočili smo gužvi u Zagrebu jer se masovno cijepilo Pfizerom?

Razumijem razloge zašto je do ovoga došlo. Priopćenja za javnost tvrtke AstraZeneca bila su zbunjujuća, a rezultati kliničke studije za starije su kasnili. Tako je stvorena kriva slika o ovom cjepivu da nije sigurno za starije, što nije istina. Naprotiv, u starijih osoba nuspojave su iznimno rijetke, a čini se, prema najnovijim podacima, da je u starijih upravo cjepivo AstraZeneca sposobno izazvati bolji stanični imunitet nego Pfizer. Moramo biti svjesni da će sigurno biti još novih saznanja o cjepivima i da će se i naše mišljenje o njima mijenjati. No, cjepiva su sigurna i spašavaju živote. Bitno je cijepiti se prije nego što se razbolimo.

EMA je odobrila cjepivo Johnson@Johnson uz opasku o rijetkoj mogućnosti stvaranja krvnih ugrušaka, što je zabilježeno kod mlađih žena...

Nije me iznenadila odluka EMA-e za cjepivo Johnson@Johnson, slična onoj za cjepivo AstraZeneca. Ponavlja situacija da nije preporučeno ograničenje, no na do sada sedam milijuna cijepljenih, incidencija tromboembolija je vrlo niska, primijećena je u šest mlađih žena od kojih je jedna preminula. EMA nije jasno rekla koje su preporuke po kojima bi se države mogle rukovoditi. Vidjet ćemo hoće li se ovog puta odluke EU država razlikovati ili ne. Iskustvo s nuspojavama važno je da se oni koji primijete nuspojave mogu u što kraćem vremenu javiti liječniku i tako smanjiti vjerojatnost ozbiljnih komplikacija.

Sve više se govori da ćemo se morati godišnje cijepiti ako virus ne ode...?

To još ne znamo. Dva su čimbenika koja će odrediti hoćemo li se cijepiti više puta. Prvo je to što još ne znamo koliko dugo će imunosni odgovor stvoren ovim cjepivima trajati i štititi nas od bolesti. Drugi je čimbenik hoće li se javiti nove varijante virusa na koje sadašnje cjepivo neće dobro djelovati. U oba slučaja ako imunosni odgovor dobiven cjepivom oslabi ili se pojave nove varijante morat ćemo se cijepiti više puta. Cjepiva za nove virusne varijante već se testiraju. Treba naglasiti da će u tome sve veću ulogu imati mRNA cjepiva. Netko tko je cijepljen AstraZenecom sljedeći put se može cijepiti Johnson@Johnson cjepivom, a nakon toga se preporučuje mRNA cjepivo. Razlika između adenovirusnih cjepiva AstraZeneca i Johnson@Johnson i mRNA cjepiva Pfizer i Moderna je u tome što se kod adenovirusnih cjepiva stvara i manja količina protutijela na sam vektor. Stoga svako sljedeće docjepljivanje, ako bude unutar kraćeg vremena, mora biti drugim adenovirusnim vektorom ili s mRNA cjepivom koja imaju prednost da ne izazivaju imunosni odgovor na vektor i mogu se primijeniti više puta zaredom.

Kako procjenjujete trenutačno stanje s epidemijom u Hrvatskoj?

Vjerojatno je da je epidemija još u uzlaznoj fazi. Broj novooboljelih je velik i teško da se više mogu pratiti kontakti i kontrolirati situacija. Svatko od nas treba biti svjestan da zajednički smanjivanjem broja kontakata možemo pridonijeti stišavanju trećeg vala. Pozvala bih na odgovornost i odgađanje druženja s većim brojem ljudi. Zasad se ne vide znakovi da epidemija jenjava, a opterećenost bolnica najviše zabrinjava jer liječnici teško mogu pokrivati toliki broj bolesnih. Broj preminulih od prosječno 40 svaki dan nikoga ne smije ostaviti ravnodušnim.